«Детройт» подписал контракт со Спронгом на год и 2 млн долларов

Теги переходы возможные переходы Детройт Сиэтл Дэниэл Спронг Хоккей

«Детройт» подписал форварда Дэниэла Спронга на год.

Как сообщает журналист Джефф Марек, зарплата 26-летнего игрока (кэпхит) составит 2 млн долларов. 

В минувшем сезоне нападающий обновил все личные рекорды результативности, набрав 46 (21+25) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Сиэтл». 

В 10 играх плей-офф добавил еще 2 (1+1) балла. 

«Кракен» не сделал игроку квалификационное предложение, поэтому он вышел на рынок. 

Всего в НХЛ Спронг провел 268 матчей и набрал 116 (67+49) очков. 

По прошлому двустороннему контракту Спронг получал 750 тысяч на уровне НХЛ и 325 тысяч – в АХЛ.

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2 комментария

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Белый офицер
Вот это круто. Тревелинг и этого просрал. Просто топ замена Бантингу была бы. За то есть Ривз ))
+3
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