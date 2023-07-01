«Детройт» подписал контракт со Спронгом на год и 2 млн долларов
«Детройт» подписал форварда Дэниэла Спронга на год.
Как сообщает журналист Джефф Марек, зарплата 26-летнего игрока (кэпхит) составит 2 млн долларов.
В минувшем сезоне нападающий обновил все личные рекорды результативности, набрав 46 (21+25) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Сиэтл».
В 10 играх плей-офф добавил еще 2 (1+1) балла.
«Кракен» не сделал игроку квалификационное предложение, поэтому он вышел на рынок.
Всего в НХЛ Спронг провел 268 матчей и набрал 116 (67+49) очков.
По прошлому двустороннему контракту Спронг получал 750 тысяч на уровне НХЛ и 325 тысяч – в АХЛ.
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