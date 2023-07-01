Самсонов и Дер-Аргучинцев получили от «Торонто» квалификационные предложения
«Торонто» сделал Илье Самсонову и Семену Дер-Аргучинцеву квалификационные предложения.
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В сезоне-2022/23 Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто».
В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 5 игр и набрал 3 (2+1) очка.
Самсонов провел в НХЛ 42 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.
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