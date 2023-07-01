Самсонов и Дер-Аргучинцев получили от «Торонто» квалификационные предложения

Теги Торонто НХЛ АХЛ Торонто Марлис Илья Самсонов Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

«Торонто» сделал Илье Самсонову и Семену Дер-Аргучинцеву квалификационные предложения.

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В сезоне-2022/23 Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто».

В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 5 игр и набрал 3 (2+1) очка.

Самсонов провел в НХЛ 42 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.

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1 комментарий

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VintDV
Отличное. Самсон красавец 😉
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