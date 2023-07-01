Ривс – первая цель «Торонто» на рынке свободных агентов (Даррен Дрегер)

Теги возможные переходы Торонто Миннесота НХЛ Даррен Дрегер Райан Ривс Хоккей

Форвард Райан Ривс – первая цель «Торонто» на рынке свободных агентов.

Канадский клуб интересуется 36-летним силовым форвардом, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

В минувшем сезоне Ривс выступал за «Рейнджерс» и «Миннесоту». Он провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (5+10) очков при 43 минутах штрафа и 7 драках. 

В его активе 152 хита в составе «Уайлд» – второе место в команде после Маркуса Фолиньо. 

В плей-офф Ривс сыграл 6 матчей и не набрал очков при 14 минутах штрафа. 

Всего в НХЛ у него 828 матчей и 129 (59+70) очков при 1023 минутах штрафа. В плей-офф – 108 игр и 8 (3+5) баллов при 114 минутах штрафа. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,75 млн долларов за сезон. 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
чтобы запугивать своих же?)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rd_doc
это как праймовый Лучич-горбач, лучше пусть играет за тебя а не против, даже если выйдет на одну игру покашмарить Уилсона
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
Решили полутафгая взять. Не поможет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Своих в раздевалке в перерывах будет бить, в случае плохой игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Значит вот кого не хватает в борьбе за КС)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Ответ rd_doc
это как праймовый Лучич-горбач, лучше пусть играет за тебя а не против, даже если выйдет на одну игру покашмарить Уилсона
Да ладно, кошмарить. Он заметно сдал.
Ривза уже и МакДермид, и Джонстон трясли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий