О’Райлли интересен «Детройту», «Монреалю», «Нэшвиллу» и «Ванкуверу». Возвращение в «Сент-Луис» не исключено

Теги возможные переходы Монреаль Торонто Нэшвилл Детройт Сент-Луис Ванкувер НХЛ Райан О′Райлли Хоккей

Райан О’Райлли интересен «Детройту», «Монреалю», «Нэшвиллу» и «Ванкуверу».

32-летний канадский форвард выйдет на рынок свободных агентов 1 июля. 

Ранее сообщалось, что «Торонто» заинтересован в том, чтобы сохранить центрального нападающего. 

«Если не «Торонто», то О’Райлли интересен «Детройту», «Монреалю», «Нэшвиллу» и «Ванкуверу». Вероятно, есть и другие претенденты. 

Тем не менее, некоторые источники предупреждают, что не следует сбрасывать со счетов его стремление вернуться в «Сент-Луис», – сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

В минувшем сезоне О’Райлли был обменян из «Сент-Луиса» в «Лифс».

Он провел 53 игры в регулярном чемпионате и набрал 30 (16+14) очков при полезности «минус 21». В плей-офф – 9 (3+6) баллов в 11 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у О’Райлли 991 матч и 702 (256+446) очка. В Кубке Стэнли – 75 игр и 65 (25+40) баллов. В 2019 году он выиграл трофей с «Блюз», получив «Конн Смайт Трофи».

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 7,5 миллиона долларов. 

8 комментариев

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oberkorn
Ответ Дима Миронов
центром топ 6 не тянет уже,там Дюшен есть на рынке во за него надо бороться
Дюшен соплежуй. Рор харазма с огромным опытом, жаль у тампы на него денег нет. А так, в шикаке для бедарда он бы стал наставником.
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oberkorn
Странно что им Чикаго не интересуется. Как по мне, просто топище
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PEGEON
Ответ Дима Миронов
центром топ 6 не тянет уже,там Дюшен есть на рынке во за него надо бороться
Всё правда, только наоборот)
Дюшу с О’Райли местами поменять)
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Дима Миронов
Ответ oberkorn
Дюшен соплежуй. Рор харазма с огромным опытом, жаль у тампы на него денег нет. А так, в шикаке для бедарда он бы стал наставником.
Чикаго уже много наставников) мб они игроков начнут брать
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Дмитрий Дашковский
О Райли иди в сиэтл
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MetalFox
О’Райлли в Каролину бы отлично зашел. Им второй центр нужен, и по стилю он им подходит. Ахо - О’Райлли - Котканиеми - Стаал - идеальная центральная линия под плей-офф
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LOsP06GH
Ответ Дмитрий Дашковский
О Райли иди в сиэтл
Интересно бы на него в копах посмотреть.
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