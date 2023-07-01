О’Райлли интересен «Детройту», «Монреалю», «Нэшвиллу» и «Ванкуверу». Возвращение в «Сент-Луис» не исключено

Райан О’Райлли интересен «Детройту», «Монреалю», «Нэшвиллу» и «Ванкуверу».

32-летний канадский форвард выйдет на рынок свободных агентов 1 июля.

Ранее сообщалось, что «Торонто» заинтересован в том, чтобы сохранить центрального нападающего.

«Если не « », то О’Райлли интересен « », «Монреалю», « » и « ». Вероятно, есть и другие претенденты.

Тем не менее, некоторые источники предупреждают, что не следует сбрасывать со счетов его стремление вернуться в « », – сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне О’Райлли был обменян из «Сент-Луиса» в «Лифс».

Он провел 53 игры в регулярном чемпионате и набрал 30 (16+14) очков при полезности «минус 21». В плей-офф – 9 (3+6) баллов в 11 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у О’Райлли 991 матч и 702 (256+446) очка. В Кубке Стэнли – 75 игр и 65 (25+40) баллов. В 2019 году он выиграл трофей с «Блюз», получив «Конн Смайт Трофи».

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 7,5 миллиона долларов.