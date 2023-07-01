Спортивный директор «Динамо» высказался о ситуации с Никитой Гусевым.

30-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Московский клуб интересуется игроком.

В прошлые 2 сезона игрок пропускал тренировочные сборы и подписывал контракт со СКА по ходу Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Когда мы последний раз общались, ничего конкретно не поменялось. Никита честно сказал, что ждет открытия рынка свободных агентов , сегодня он открывается.

Мы выставили временные рамки – до начала первого сбора мы должны определиться», – сказал .

Ранее стало известно, что первый сбор «Динамо» начнет 15 июля в Бору (Нижегородская область).