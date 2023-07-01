Директор «Динамо» о Гусеве: «Никита честно сказал, что ждет открытия рынка в НХЛ. Наши временные рамки – до начала первого сбора»
Спортивный директор «Динамо» высказался о ситуации с Никитой Гусевым.
30-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Московский клуб интересуется игроком.
В прошлые 2 сезона игрок пропускал тренировочные сборы и подписывал контракт со СКА по ходу Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Когда мы последний раз общались, ничего конкретно не поменялось. Никита честно сказал, что ждет открытия рынка свободных агентов НХЛ, сегодня он открывается.
Мы выставили временные рамки – до начала первого сбора мы должны определиться», – сказал Алексей Сопин.
Ранее стало известно, что первый сбор «Динамо» начнет 15 июля в Бору (Нижегородская область).
уаы никто его там не ждет