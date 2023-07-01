Директор «Динамо» о Гусеве: «Никита честно сказал, что ждет открытия рынка в НХЛ. Наши временные рамки – до начала первого сбора»

Теги возможные переходы Алексей Сопин НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо ТАСС Хоккей

Спортивный директор «Динамо» высказался о ситуации с Никитой Гусевым.

30-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Московский клуб интересуется игроком. 

В прошлые 2 сезона игрок пропускал тренировочные сборы и подписывал контракт со СКА по ходу Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Когда мы последний раз общались, ничего конкретно не поменялось. Никита честно сказал, что ждет открытия рынка свободных агентов НХЛ, сегодня он открывается.

Мы выставили временные рамки – до начала первого сбора мы должны определиться», – сказал Алексей Сопин

Ранее стало известно, что первый сбор «Динамо» начнет 15 июля в Бору (Нижегородская область).

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5 комментариев

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Славный охотник
Что за рынок такой в НХЛ, сувениркой перед матчами будет торговать?
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Павел павел
помоему Гусев и НХЛ это пройденный этап
уаы никто его там не ждет
+1
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Андрей Королёнок
А на рынке есть про запас равноценная замена? Уверен нет, тогда может быть не испытывать судьбу и приобрести кого нибудь. А ещё и про Ожиганова слухи ходили, а это значит больше 150 лямов. Просто исчезнут.
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jigga
Цистерна пива и в Чикаго
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Maxim Shumov
Серьезная будет битва за него в НХЛ. Миллионов за 8 подпишут в первый же день
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