Герсонский о введении перекрестного плей-офф: «Некоторые богатые команды хотели избегать встречи друг с другом на ранних стадиях»

Теги ЦСКА СКА Сергей Герсонский КХЛ Кубок Гагарина правила Хоккей

Сергей Герсонский высказался о введении перекрестного плей-офф в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Почему приняли новую схему плей-офф? Видно, был повод для этого, причем основательный: некоторые богатые команды находятся в одной конференции, и им бы хотелось избегать встречи друг с другом, скажем так, на предварительных стадиях розыгрыша Кубка Гагарина. Естественно, не могу утверждать на сто процентов, но, наверное, это СКА и ЦСКА.

Конечно, определенные сложности у новой схемы будут, как минимум увеличатся расстояния перелетов.

– Произойдет ли из-за новой схемы просадка в качестве хоккея в плей-офф?

– Тут многое будет зависеть от того, извлекут ли тренеры уроки из того сезона, который только что завершился. Как они теперь проведут сборы, как подготовят команды. Теперь опыт большого количества матчей в регулярке у них есть, можно его анализировать и не работать вслепую, как год назад.

Также, на мой взгляд, сейчас еще более важным стал индивидуальный подход к хоккеистам, так как каждый игрок по-разному реагирует на большое количество игр, нагрузку. Тут тренеры должны использовать все свои знания и умения, чтобы вовремя дать нагрузку, отдохнуть, восстановиться, это позволит сохранить игроков во время сезона, избежать лишней травматичности, — сказал экс-тренер «Авангарда».

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2 комментария

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Sever12
конечно же наверное....
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surloff
Предварительная стадия это все кроме финала?
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