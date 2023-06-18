Кетов о камбэке СКА с 0-3 в плей-офф-2015: «Были уверены, что мы сильнее ЦСКА. Выиграли одну игру, а дальше пошло-поехало»

Евгений Кетов поделился воспоминаниями о победе СКА в полуфинале Кубка Гагарина-2015.

– Первая победа в Кубке Гагарина – эмоции на всю жизнь?

– Любая победа, любой кубок всегда запоминается. Но лично для меня второй был более эмоциональным.

– Самый яркий момент того плей-офф – серия против , которую СКА вытащил, уступая 0-3. Вам из-за травмы пришлось наблюдать решающие матчи со стороны. Что чувствовали в тот момент?

– Было очень тяжело. Когда стоишь рядом со скамейкой, то нервничаешь и переживаешь гораздо больше. Сидишь с партнерами на лавке – и ты увлечен игрой, всегда можно выплеснуть свои эмоции на льду: забить гол, сыграть против соперника пожестче.

А тут стоишь и вроде все видишь, понимаешь, кому надо сделать передачу, как сыграть в том или ином эпизоде. Но ничем помочь команде не можешь.

При этом мы еще до начала серии с ЦСКА были уверены, что мы сильнее их. Просто не удавалось никак зацепиться за победу. А тут уже 0-3, деваться некуда, но выиграли одну игру, а дальше пошло-поехало, – сказал экс-форвард, а ныне тренер СКА.