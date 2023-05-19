Президент ЦСКА о введении перекрестного плей-офф: «Для ребят тяжеловато, нагрузки большие. Плюс финансовый фактор»

Президент ЦСКА считает, что перекрестный плей-офф будет для игроков тяжелее нынешнего.

В следующем розыгрыше Кубка Гагарина команды из разных конференций встретятся уже во 2-м раунде.

Действовавший с 2010 по 2023 годы формат предполагал встречу в финале победителей Востока и Запада.

«Та команда, которая попадает в финал, фактически играет два финала. В этом году мы играли первый финал с Питером [СКА], потом с Казанью [«Ак Барсом»].

Перекрестный плей-офф – тяжеловато для ребят, нагрузки большие. Плюс финансовый фактор», – сказал .