Президент ЦСКА о введении перекрестного плей-офф: «Для ребят тяжеловато, нагрузки большие. Плюс финансовый фактор»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович ТАСС Хоккей

Президент ЦСКА считает, что перекрестный плей-офф будет для игроков тяжелее нынешнего.

В следующем розыгрыше Кубка Гагарина команды из разных конференций встретятся уже во 2-м раунде. 

Действовавший с 2010 по 2023 годы формат предполагал встречу в финале победителей Востока и Запада.

«Та команда, которая попадает в финал, фактически играет два финала. В этом году мы играли первый финал с Питером [СКА], потом с Казанью [«Ак Барсом»].

Перекрестный плей-офф – тяжеловато для ребят, нагрузки большие. Плюс финансовый фактор», – сказал Игорь Есмантович.

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28 комментариев

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цэсемьэр
ничего страшного, вы и так 2/3 сезона из Москвы не выезжаете👌🏽
+24
-8
+16
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RVC
Ответ Рокко Сиффредди
ну теперь СКА-ЦСКА будут постоянно играть в финалах, а не в 1/2. вот и все отличия схем.
не будет такого
+7
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ftw2002@yandex.ru
Ответ Приорат70
Плюс финансовый фактор... "Что, у Фокса денег не было?"
- "Не знаю, как у вас в уголовке, а у нас язык отрежут за лишние вопросы."
+5
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Владимир Сотников
полный бред такой плей офф
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Dr Gonzo
Ответ Любитель побеждать
А причем тут овертаймы? Ну ок. ЦСКА и СКА в том сезоне играли вроде три ОТ, а теперь представим, что это будет в условном матче с Адмиралом во Владивостоке или Питере к примеру, а потом через день ответный выезд. Ну и давай расскажи, гений, причем тут Флорида и Каролина.
Нет никакой разницы лететь во Владивосток из Москвы или Казани.
+4
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Nepobedimy
Москва заплакала, тяжело и дорого им ...
+14
-10
+4
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Штурман Билли
Тут Каролина с Флоридой четвёртый овертайм заканчивают, а им тяжеловато
+7
-4
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dimon_vd17
Ответ Nepobedimy
Москва заплакала, тяжело и дорого им ...
В каком месте Есмантович именно про Москву сказал, а то я что-то упустил!)
+6
-4
+2
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Владимир
Ответ Штурман Билли
Тут Каролина с Флоридой четвёртый овертайм заканчивают, а им тяжеловато
Точно!!! Бобровский там на ушах стоит!!!
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Web_kz
Ясное дело, что все это СКА продавил. А ФХР еще раз показала кто ею рулит. Просто клубу с "системой" не хочется вылетать на стадии полуфинала. И зрелищность тут не причем. Кто скажет, что этот ПО был неинтересным? А ведь прошел он по традиционной системе.
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Волк16
совсем обнаглел дядя!!! совести нету!!!
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Приорат70
Плюс финансовый фактор...
"Что, у Фокса денег не было?"
+5
-3
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ftw2002@yandex.ru
Это происки Супертренера. Он согласен играть с ЦСКА, но только в Финале!
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ДнепрЧемпион1983
один плюс вижу - по городам востока страны наконецто поезжу. в регулярке нет особого желаниявремени на выезда туда гонять а в плейофф - самое оно. я-за!:)
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Владимир
Ничего страшного с Западными командами не произойдёт... Посмотрите сколько в этом плей-офф Адмирал слетал туда обратно... И ничего... Всё у них хорошо... Хотя финансово они в три раза беднее ЦСКА
+4
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Любитель побеждать
Ответ Штурман Билли
Тут Каролина с Флоридой четвёртый овертайм заканчивают, а им тяжеловато
А причем тут овертаймы? Ну ок. ЦСКА и СКА в том сезоне играли вроде три ОТ, а теперь представим, что это будет в условном матче с Адмиралом во Владивостоке или Питере к примеру, а потом через день ответный выезд. Ну и давай расскажи, гений, причем тут Флорида и Каролина.
+6
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Сибирский литовец
Класс , так и надо . А то 2 разных турнира вечно
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Рокко Сиффредди
ну теперь СКА-ЦСКА будут постоянно играть в финалах, а не в 1/2. вот и все отличия схем.
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kopl.roma
Ответ Dr Gonzo
Нет никакой разницы лететь во Владивосток из Москвы или Казани.
Это точно, все мифы про усталость в семиматчевых сериях и перелеты во Владивосток полностью разрушены, ни одно ни другое не помешало играть в финале.
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Валера Синюков
Ответ Рокко Сиффредди
ну теперь СКА-ЦСКА будут постоянно играть в финалах, а не в 1/2. вот и все отличия схем.
А ты уверен?
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Web_kz
Ответ Nepobedimy
Москва заплакала, тяжело и дорого им ...
Посмотрим, что скажут другие клубы, которым придется летать на гораздо большие расстояния чем при прежнем формате плей-офф. ЦСКА-то как раз все это вывезет, в том числе и по финансам.
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Web_kz
Ответ Любитель побеждать
А причем тут овертаймы? Ну ок. ЦСКА и СКА в том сезоне играли вроде три ОТ, а теперь представим, что это будет в условном матче с Адмиралом во Владивостоке или Питере к примеру, а потом через день ответный выезд. Ну и давай расскажи, гений, причем тут Флорида и Каролина.
Да он просто ЦСКА не любит. От этого его "аналитика" и пляшет:)
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ЧакЧак
сказочный
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BLAD
Ответ Рокко Сиффредди
ну теперь СКА-ЦСКА будут постоянно играть в финалах, а не в 1/2. вот и все отличия схем.
Ха ха, они и в полуфиналы не пройдут))
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Новый Орлеан
Ответ BLAD
Ха ха, они и в полуфиналы не пройдут))
Хату поставишь?
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