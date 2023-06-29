«Аризона» взяла Бута под 12-м номером на драфте НХЛ. Клуб выбрал 2 россиян из «Локомотива» в 1-м раунде

«Аризона» взяла форварда Даниила Бута под 12-м номером на драфте НХЛ.

«Койотис» выбрали 2 россиян из « » в 1-м раунде. Под 6-м номером клуб взял защитника .

18-летний Бут в минувшем сезоне провел 15 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и забросил 2 шайбы.

Также в его активе 26 (15+11) очков в 25 играх за «Локо» в молодежной лиге. В 7 играх плей-офф добавил 9 (4+5) баллов.