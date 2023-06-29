«Аризона» взяла Бута под 12-м номером на драфте НХЛ. Клуб выбрал 2 россиян из «Локомотива» в 1-м раунде

Теги Локомотив Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

«Аризона» взяла форварда Даниила Бута под 12-м номером на драфте НХЛ.

«Койотис» выбрали 2 россиян из «Локомотива» в 1-м раунде. Под 6-м номером клуб взял защитника Дмитрия Симашева

18-летний Бут в минувшем сезоне провел 15 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и забросил 2 шайбы. 

Также в его активе 26 (15+11) очков в 25 играх за «Локо» в молодежной лиге. В 7 играх плей-офф добавил 9 (4+5) баллов. 

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Судя по тому, что Аризона взяла двух россиян из Ярославля, мы уже знаем, куда переедет франшиза.
+42
-1
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Россия отдала за Бута Грайнер, а Аризона взяла его просто так? Дешевеет актив
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя-гол
могли бы и опустить каждый из пиков на позиций 10, чтобы ребят забрать
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Какая бы ни была Аризона,это нхл и не факт что будут именно там играть,а то нашлись спецы диванные судить где плохо а где хорошо,Аризона какой бы ни была это в любом случае уровень выше чем условный ска!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Ну так Бут это ценный сейчас актив. Потом можно будет на кого-нибудь сменять
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Не исключено, что и не в Финикс в итоге поедут.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AR Hongover
Мои соболезнования попавшим в Аризону
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БУРЧАЛКИН
Собери русскую пятерку и получи чашку в подарок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий