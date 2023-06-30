Генменеджер «Трактора»: «Жарков – элитный чекер, способный стать лидером команды. Он будет выполнять важную работу в нижних звеньях»
Генеральный менеджер «Трактора» высказался о контракте с Владимиром Жарковым.
Срок соглашения с форвардом рассчитан на два года.
«Владимир в команде будет выполнять важную работу в нижних звеньях.
Жарков – элитный чекер, атлет и профессионал, способный стать лидером «Трактора» как на льду, так и вне его.
Его козыри – объем катания, силовая игра и опыт. Три этих компонента добавят команде мощи и важной глубины», – сказал Алексей Волков.
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