Генменеджер «Трактора»: «Жарков – элитный чекер, способный стать лидером команды. Он будет выполнять важную работу в нижних звеньях»

Теги Трактор Владимир Жарков Алексей Волков КХЛ Хоккей

Генеральный менеджер «Трактора» высказался о контракте с Владимиром Жарковым.

Срок соглашения с форвардом рассчитан на два года. 

«Владимир в команде будет выполнять важную работу в нижних звеньях.

Жарков – элитный чекер, атлет и профессионал, способный стать лидером «Трактора» как на льду, так и вне его.

Его козыри – объем катания, силовая игра и опыт. Три этих компонента добавят команде мощи и важной глубины», – сказал Алексей Волков.

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