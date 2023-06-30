Степанов о назначении в «Барс»: «Я возвращаюсь в родной клуб, еду практически к себе домой. Уверен, что работа в связке с «Ак Барсом» будет плодотворной»

Александр Степанов высказался о своем назначении главным тренером «Барса».

44-летний специалист возглавил фарм-клуб « ».

«Очень рад приглашению в Татарстан, я возвращаюсь в родной клуб. Моя жена из Казани, двое сыновей родились там – еду практически к себе домой. Для меня работа главным тренером в – это шаг вперёд.

В составе есть много молодых перспективных ребят, которым нужно дать новые знания. Уверен, что работа в связке с первой командой будет плодотворной.

Я почти всю карьеру играл под руководством , знаю его требования и желания. Взаимодействие команд системы должно помочь молодым ребятам лучше подготовиться к игре на высшем уровне», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.