Степанов о назначении в «Барс»: «Я возвращаюсь в родной клуб, еду практически к себе домой. Уверен, что работа в связке с «Ак Барсом» будет плодотворной»
Александр Степанов высказался о своем назначении главным тренером «Барса».
44-летний специалист возглавил фарм-клуб «Ак Барса».
«Очень рад приглашению в Татарстан, я возвращаюсь в родной клуб. Моя жена из Казани, двое сыновей родились там – еду практически к себе домой. Для меня работа главным тренером в ВХЛ – это шаг вперёд.
В составе есть много молодых перспективных ребят, которым нужно дать новые знания. Уверен, что работа в связке с первой командой будет плодотворной.
Я почти всю карьеру играл под руководством Зинэтулы Билялетдинова, знаю его требования и желания. Взаимодействие команд системы должно помочь молодым ребятам лучше подготовиться к игре на высшем уровне», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
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