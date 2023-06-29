Никитин о выборе Симашева на драфте НХЛ: «Разговаривал с ним. Говорит: «Я сам офигел немножко, что меня шестым взяли»

Игорь Никитин высказался о том, что «Аризона» выбрала Дмитрия Симашева в 1-м раунде драфта.

«Койотис» взяли Симашева под 6-м номером на драфте. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке.

– стал первым россиянином, которого выбрали на этом драфте. Очень талантливый габаритный защитник (193 см). Что вы о нем скажете как о хоккеисте?

– Я с ним только что разговаривал. Он мне говорит: «Я сам офигел немножко, что меня шестым взяли». Да и какая разница, под каким номером тебя забрали? Своя судьба – в своих руках.

Я думаю, у него все есть, и в первую очередь, большой интерес к хоккею. Есть желание, а это самый главный стержень в карьере игрока. А навыки нужно однозначно совершенствовать. И тут Симашев не исключение. Всем этим надо заниматься.

В прошлом сезоне мы его достаточно плотно уже привлекали в КХЛ, он провел 18 матчей в регулярном чемпионате. Если бы не травма, может быть, провел бы еще больше. Но все, что ни делается – к лучшему.

Мы рассчитываем на Дмитрия не просто как на перспективного парня, которого нужно развивать. А на того, кто может нам принести конкретную пользу в ближайших сезонах за ярославский «Локомотив».

Конечно же, перспектива у Симашева есть. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы помочь ему в этом плане, – сказал главный тренер « ».