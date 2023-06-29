«Локомотив» о выборе Симашева и Бута на драфте НХЛ: «Наша школа получила заслуженную оценку. Желаем Дмитрию и Даниилу не останавливаться на достигнутом»

«Локомотив» поздравил Дмитрия Симашева и Даниила Бута с выбором на драфте НХЛ.

« » выбрала 2 россиян из « » в 1-м раунде. Под 6-м номером клуб взял защитника Дмитрия Симашева, 12-м – нападающего Даниила Бута.

«В ночь с 28 на 29 июня в американском Нэшвилле прошел первый раунд драфта – выбора молодых игроков, новичков лиги.

Данная процедура традиционно считается, пожалуй, главной экспертизой работы клубов в части подготовки юных хоккеистов. Тем приятнее отметить, что в нынешнем сезоне школа нашего клуба получила заслуженную оценку.

ХК «Локомотив» поздравляет (общий 6-й номер) и (12-й номер) с высоким выбором на драфте НХЛ. Мы благодарим родных и близких ребят, детских тренеров и всех, кто причастен к их развитию и росту в профессиональном плане.

Желаем Дмитрию и Даниилу не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться в своем мастерстве. Мы в вас верим, ребята, и рассчитываем, что вы ярко проявите себя в основном составе родной команды «Локомотив»!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

