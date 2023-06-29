«Локомотив» о выборе Симашева и Бута на драфте НХЛ: «Наша школа получила заслуженную оценку. Желаем Дмитрию и Даниилу не останавливаться на достигнутом»

Теги Локомотив Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

«Локомотив» поздравил Дмитрия Симашева и Даниила Бута с выбором на драфте НХЛ.

«Аризона» выбрала 2 россиян из «Локомотива» в 1-м раунде. Под 6-м номером клуб взял защитника Дмитрия Симашева, 12-м – нападающего Даниила Бута.

«В ночь с 28 на 29 июня в американском Нэшвилле прошел первый раунд драфта НХЛ – выбора молодых игроков, новичков лиги.

Данная процедура традиционно считается, пожалуй, главной экспертизой работы клубов в части подготовки юных хоккеистов. Тем приятнее отметить, что в нынешнем сезоне школа нашего клуба получила заслуженную оценку.

ХК «Локомотив» поздравляет Дмитрия Симашева (общий 6-й номер) и Даниила Бута (12-й номер) с высоким выбором на драфте НХЛ. Мы благодарим родных и близких ребят, детских тренеров и всех, кто причастен к их развитию и росту в профессиональном плане.

Желаем Дмитрию и Даниилу не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться в своем мастерстве. Мы в вас верим, ребята, и рассчитываем, что вы ярко проявите себя в основном составе родной команды «Локомотив»!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
 

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7 комментариев

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Иван Ерёмин
Если учесть что и Матвей Мичков по-моему пару лет был в системе Локо и зажигал, то они прям герои
+2
0
+2
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цэсемьэр
Ответ Иван Ерёмин
Если учесть что и Матвей Мичков по-моему пару лет был в системе Локо и зажигал, то они прям герои
5 лет
+1
0
+1
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Serleb
Похоже скаут Аризоны много времени провел в Ярославле и похоже не зря!!!
0
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Кино Музыка
Мичков тоже Локо, без вариантов. Если бы не ушел, играл бы вдвое лучше.
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Иван Ерёмин
Ответ цэсемьэр
5 лет
Ок я просто не копался в том где он был до 14
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Oleg Kolesnikov
Ответ Волька-ибн-Алёша
белый господин похвалил их
А кто может дать более авторитетную оценку, чем лучшая лига Мира в этом виде спорта?
0
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