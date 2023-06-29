Бойков решил покинуть КХЛ. Права на защитника остаются у «Динамо»
Защитник Сергей Бойков покинул «Динамо».
«К сожалению, защитник принял непростое решение покинуть КХЛ. Права на хоккеиста остаются у клуба.
Желаем Сергею удачи! Надеемся, что еще увидимся», – говорится в сообщении «Динамо».
Ранее агент Александр Черных сообщил, что по семейным обстоятельствам защитник может провести следующий сезон в Северной Америке.
Бойков не играл с 29 января из-за травмы.
В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету игрока 5 (0+5) баллов в 48 играх при полезности «+1».
, к тому же Москва- комфортный город. Благодарю за ответ, теперь всё понятно почему уезжает.