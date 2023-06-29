Бойков решил покинуть КХЛ. Права на защитника остаются у «Динамо»

Теги переходы КХЛ Динамо Сергей Бойков Хоккей

Защитник Сергей Бойков покинул «Динамо».

«К сожалению, защитник принял непростое решение покинуть КХЛ. Права на хоккеиста остаются у клуба.

Желаем Сергею удачи! Надеемся, что еще увидимся», – говорится в сообщении «Динамо». 

Ранее агент Александр Черных сообщил, что по семейным обстоятельствам защитник может провести следующий сезон в Северной Америке.

Бойков не играл с 29 января из-за травмы.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету игрока 5 (0+5) баллов в 48 играх при полезности «+1».

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8 комментариев

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Beerfanidi
Ответ Вольфсбург
А в АХЛ какой смысл? Контракт больше чем в Динамо не дадут
Ответ в статье: по семейным обстоятельствам. У него жена - американка, женаты не первый год. Видеть мужа-хоккеиста месяц в году не комильфо...
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Дмитрий Абрамов
Это потеря.
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Вольфсбург
По семейным обстоятельствам в Америку уехал играть? Написали бы проще, едет в НХЛ.
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Beerfanidi
Удачи, Боёчек!
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Radik_2.0
его Саванна его заждалась
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Beerfanidi
Ответ Вольфсбург
По семейным обстоятельствам в Америку уехал играть? Написали бы проще, едет в НХЛ.
Ну про НХЛ - это громко, где-нить пониже осядет ; )
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Вольфсбург
Ответ Beerfanidi
Ну про НХЛ - это громко, где-нить пониже осядет ; )
А в АХЛ какой смысл? Контракт больше чем в Динамо не дадут
0
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Вольфсбург
Ответ Beerfanidi
Ответ в статье: по семейным обстоятельствам. У него жена - американка, женаты не первый год. Видеть мужа-хоккеиста месяц в году не комильфо...
Обычно мужчины зовут к себе. Мифы о том что здесь медведи ходят по улицам и русские только водку пьют, давно опроверженны
, к тому же Москва- комфортный город. Благодарю за ответ, теперь всё понятно почему уезжает.
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