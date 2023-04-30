Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 22 игрокам
Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 22 хоккеистам.
«В список вошли: Сергей Бойков, Егор Зайцев, Иван Игумнов, Иван Муранов, Владислав Кодола, Артем Волков, Петр Яковлев, Марк-Эмиль Малышев, Владислав Михайлов, Андрей Прибыльский, Никита Буруянов, Артем Иванов, Никита Новиков, Владислав Чуркин.
Для закрепления прав сделаны предложения Вадиму Жеренко, Богдану Тринееву и Егору Бусыгину.
Первые квалификации получили выпускники динамовской академии Артем Бондарь, Илья Подсуха, Иван Патрихаев, Сергей Савинов и Кирилл Савушкин», – говорится в сообщении «Динамо».
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