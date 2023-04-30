Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 22 игрокам

Теги КХЛ Динамо Сергей Бойков Владислав Кодола Артем Волков 1997 Егор Зайцев 1998 Иван Игумнов Владислав Михайлов Андрей Прибыльский Иван Муранов Богдан Тринеев Вадим Жеренко Никита Новиков Петр Яковлев Марк-Эмиль Малышев Никита Буруянов Владислав Чуркин Хоккей

Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 22 хоккеистам.

«В список вошли: Сергей Бойков, Егор Зайцев, Иван Игумнов, Иван Муранов, Владислав Кодола, Артем Волков, Петр Яковлев, Марк-Эмиль Малышев, Владислав Михайлов, Андрей Прибыльский, Никита Буруянов, Артем Иванов, Никита Новиков, Владислав Чуркин. 

Для закрепления прав сделаны предложения Вадиму Жеренко, Богдану Тринееву и Егору Бусыгину. 

Первые квалификации получили выпускники динамовской академии Артем Бондарь, Илья Подсуха, Иван Патрихаев, Сергей Савинов и Кирилл Савушкин», – говорится в сообщении «Динамо».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий