Агент Черных о Бойкове: «Может получиться, что следующий сезон Сергей проведет в Северной Америке. В «Динамо» с пониманием относятся к ситуации»

Теги возможные переходы КХЛ Александр Черных Динамо Сергей Бойков Чемпионат.com Хоккей

Александр Черных высказался о будущем Сергея Бойкова в «Динамо».

«Решаются семейные вопросы, может так получиться, что следующий сезон Сергей проведет в Северной Америке.

«Динамо» на связи и заинтересовано в защитнике. В клубе с пониманием относятся к ситуации и ждут решения самого игрока.

Ранее Сергею было сделано квалификационное предложение, которое он не принял по семейным обстоятельствам», – сказал агент.

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1 комментарий

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Владислав Свидзинский
Что
Ему
Там
Делать?
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