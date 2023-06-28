Агент Черных о Бойкове: «Может получиться, что следующий сезон Сергей проведет в Северной Америке. В «Динамо» с пониманием относятся к ситуации»
Александр Черных высказался о будущем Сергея Бойкова в «Динамо».
«Решаются семейные вопросы, может так получиться, что следующий сезон Сергей проведет в Северной Америке.
«Динамо» на связи и заинтересовано в защитнике. В клубе с пониманием относятся к ситуации и ждут решения самого игрока.
Ранее Сергею было сделано квалификационное предложение, которое он не принял по семейным обстоятельствам», – сказал агент.
Ему
Там
Делать?