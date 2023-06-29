Бедард – 1-й центр из Канады с 2015 года, ставший 1-м номером драфта НХЛ. В прошлый раз это был Макдэвид

Коннор Бедард – 1-й центр из Канады с 2015 года, ставший 1-м номером драфта НХЛ.

« » выбрал 17-летнего игрока под общим первым номером на церемонии драфта в Нэшвилле.

– 1-й центрфорвард из Канады с 2015 года, выбранный под первым номером. Восемь лет назад « » выбрал .

После этого игроки из Канады становились первыми номерами в 2020 и 2021 году – это были вингер Алексис Лафреньер («Рейнджерс») и защитник Оуэн Пауэр («Баффало»).

В 2016 году первым номером стал американский форвард Остон Мэттьюс («Торонто»), в 2017 – швейцарский форвард Нико Хишир («Нью-Джерси»), в 2018 – шведский защитник Расмус Далин («Баффало»), в 2019 – американский форвард Джек Хьюз («Нью-Джерси»), в 2022 – словацкий форвард Юрай Слафковски («Монреаль»).