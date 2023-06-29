Бедард – 1-й центр из Канады с 2015 года, ставший 1-м номером драфта НХЛ. В прошлый раз это был Макдэвид

Теги Чикаго Эдмонтон НХЛ драфт НХЛ Коннор Макдэвид Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард – 1-й центр из Канады с 2015 года, ставший 1-м номером драфта НХЛ.

«Чикаго» выбрал 17-летнего игрока под общим первым номером на церемонии драфта в Нэшвилле. 

Бедард – 1-й центрфорвард из Канады с 2015 года, выбранный под первым номером. Восемь лет назад «Эдмонтон» выбрал Коннора Макдэвида

После этого игроки из Канады становились первыми номерами в 2020 и 2021 году – это были вингер Алексис Лафреньер («Рейнджерс») и защитник Оуэн Пауэр («Баффало»). 

В 2016 году первым номером стал американский форвард Остон Мэттьюс («Торонто»), в 2017 – швейцарский форвард Нико Хишир («Нью-Джерси»), в 2018 – шведский защитник Расмус Далин («Баффало»), в 2019 – американский форвард Джек Хьюз («Нью-Джерси»), в 2022 – словацкий форвард Юрай Слафковски («Монреаль»).

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2 комментария

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Б81
🦆 «Анахайм» выбирает 🇸🇪 Лео Карлссона под 2-м номером 🔥

Первая небольшая сенсация
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Stewee
Да почти все канадские центры под первым пиком топари: Макди, Мак, РНХ (с натяжкой), Стэмкос, Таварес, Кросби. В 90е вроде еще Торнтон первым ушел на драфте.
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