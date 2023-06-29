Прайс забыл фамилию Райнбахера, когда представлял выбор «Монреаля» под 5-м номером на драфте

Теги Монреаль НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швейцарии Клотен Флайерс Кэри Прайс Давид Райнбахер Хоккей

Кэри Прайс забыл фамилию Давида Райнбахера, когда представлял выбор «Монреаля на драфте.

Клуб выбрал 18-летнего австрийского защитника из «Клотена» (Швейцария) под общим 5-м номером. 

Многолетний вратарь «Канадиенс» Кэри Прайс объявлял имя выбранного клубом игрока, но забыл фамилию и замешкался. 

Представитель клуба пришел ему на помощь, пошутив, что так и было задумано. 

«Монреаль» взял Райнбахера под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 3-й игрок из Австрии в топ-10 за 4 года

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Никитенко
по голове шайба много раз попадала,но это простительно
а вот что попадало в голову врпотебрегру ,одному богу известно
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garazhkucherova
это все из-за наркоты?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
борецЗАнеСправедливость
😑
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
:))))Записывать надо:)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хОКкейный батя
Ответ garazhkucherova
это все из-за наркоты?
очевидное на лицо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий