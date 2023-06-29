Прайс забыл фамилию Райнбахера, когда представлял выбор «Монреаля» под 5-м номером на драфте
Кэри Прайс забыл фамилию Давида Райнбахера, когда представлял выбор «Монреаля на драфте.
Клуб выбрал 18-летнего австрийского защитника из «Клотена» (Швейцария) под общим 5-м номером.
Многолетний вратарь «Канадиенс» Кэри Прайс объявлял имя выбранного клубом игрока, но забыл фамилию и замешкался.
Представитель клуба пришел ему на помощь, пошутив, что так и было задумано.
«Монреаль» взял Райнбахера под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 3-й игрок из Австрии в топ-10 за 4 года
а вот что попадало в голову врпотебрегру ,одному богу известно