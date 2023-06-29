Прайс забыл фамилию Райнбахера, когда представлял выбор «Монреаля» под 5-м номером на драфте

Кэри Прайс забыл фамилию Давида Райнбахера, когда представлял выбор «Монреаля на драфте.

Клуб выбрал 18-летнего австрийского защитника из «Клотена» (Швейцария) под общим 5-м номером.

Многолетний вратарь «Канадиенс» объявлял имя выбранного клубом игрока, но забыл фамилию и замешкался.

Представитель клуба пришел ему на помощь, пошутив, что так и было задумано.

«Монреаль» взял Райнбахера под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 3-й игрок из Австрии в топ-10 за 4 года