Райнбахер о вопросе на преддрафтовом интервью: «Идет Вторая мировая война, вам нужно разбомбить вражеский корабль, но товарищи по команде плавают в океане. Ответил: «Я этого не сделаю»

Давид Райнбахер рассказал о вопросе про Вторую мировую войну от клуба НХЛ перед драфтом.

Австрийский защитник может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

– Ты говорил с 23 командами. Какой вопрос был самым сложным?

– Идет Вторая мировая война, ты капитан корабля, и вам нужно разбомбить вражеский корабль, но товарищи по команде плавают в океане.

Я сказал: «Нет, я бы не стал этого делать, потому что хочу спасти своих товарищей по команде». Я такой: «Послушайте, ребята, я не сделаю этого, потому что они мои товарищи, я бы не стал убивать своих товарищей по команде».

Они такие: «Ты должен это сделать. Это приказ». Я ответил: «Нет, я этого не сделаю».

Это была не самая лучшая тема для разговора, – сказал Дэвид Райнбахер.

Ягер о странных вопросах на собеседованиях: «Мои родители работали в тюрьме. В «Монреале» спросили: «Что если товарищ по команде скажет, что украл что-то в магазине?»

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