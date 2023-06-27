Райнбахер о вопросе на преддрафтовом интервью: «Идет Вторая мировая война, вам нужно разбомбить вражеский корабль, но товарищи по команде плавают в океане. Ответил: «Я этого не сделаю»

Теги НХЛ драфт НХЛ Давид Райнбахер Хоккей

Давид Райнбахер рассказал о вопросе про Вторую мировую войну от клуба НХЛ перед драфтом.

Австрийский защитник может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

– Ты говорил с 23 командами. Какой вопрос был самым сложным?

– Идет Вторая мировая война, ты капитан корабля, и вам нужно разбомбить вражеский корабль, но товарищи по команде плавают в океане.

Я сказал: «Нет, я бы не стал этого делать, потому что хочу спасти своих товарищей по команде». Я такой: «Послушайте, ребята, я не сделаю этого, потому что они мои товарищи, я бы не стал убивать своих товарищей по команде».

Они такие: «Ты должен это сделать. Это приказ». Я ответил: «Нет, я этого не сделаю».

Это была не самая лучшая тема для разговора, – сказал Дэвид Райнбахер.

Ягер о странных вопросах на собеседованиях: «Мои родители работали в тюрьме. В «Монреале» спросили: «Что если товарищ по команде скажет, что украл что-то в магазине?»

Клуб НХЛ – Мэттью Вуду на преддрафтовом интервью: «Что бы вы хотели, чтобы люди сказали на ваших похоронах?»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
австрийцы конечно в морском деле большие спецы. Идиот из клуба конечно хотел обыграть ситуацию "что будешь делать -спасать товарищей или выполнять приказ", но сделал это максимально диким способом
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
Вопрос Мичкову на интервью: "Есть два стула, на одном пики точены..."
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1983kashey
С этими интервью явно что-то не так )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Ответ progexpNN
Ну и кому теперь нужен этот сопляк? Не будешь выполнять приказ и твой корабль потопят и товарищей в воде не спасешь. К тому же, Рейнбахер не собирается в NHL пока не получит диплом швейцарского колледжа, где он сейчас учится. Так что, обломается так команда, которая выберет Рейнбахера в расчёте сразу отправить его в фарм клуб AHL.
дядь, ты чо такой серьёзный?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий