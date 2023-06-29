«Монреаль» взял Райнбахера под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 3-й игрок из Австрии в топ-10 за 4 года

Теги Монреаль Томас Ванек НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швейцарии Сборная Австрии по хоккею Клотен Флайерс молодежная сборная Австрии Марко Росси Марко Каспер Давид Райнбахер Хоккей

«Монреаль» выбрал защитника Давида Райнбахера под общим 5-м номером на драфте НХЛ.

18-летний австриец – третий представитель своей страны в топ-10 драфта за последние 4 года. 

«Миннесота» в 2020 году выбрала форварда Марко Росси под общим 9-м номером, «Детройт» в 2022-м – форварда Марко Каспера под общим 8-м номером. 

Также Райнбахер повторил национальный рекорд, став вторым игроком из Австрии в истории, выбранным под 5-м номером на драфте НХЛ. Первым был Томас Ванек в 2003 году («Баффало»). 

В минувшем сезоне Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах при полезности «+7». В 3 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла. 

Также сыграл за сборную Австрии на МЧМ и ЧМ. На молодежном чемпионате набрал 2 (0+2) балла в 5 играх, на взрослом – 1 (0+1) очко в 4 матчах. 

3 комментария

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Марсель Объелся
Кэри Прайс прекрасный оратор
+6
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+6
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Б81
Симашев!!!! #6
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну это показатель, что в Австрии хоккей подает признаки жизни и выздоравливает. Там дело делают, а не языком чешут как Йозе Марино
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