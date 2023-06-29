«Монреаль» взял Райнбахера под 5-м номером на драфте НХЛ. Он 3-й игрок из Австрии в топ-10 за 4 года

«Монреаль» выбрал защитника Давида Райнбахера под общим 5-м номером на драфте НХЛ.

18-летний австриец – третий представитель своей страны в топ-10 драфта за последние 4 года.

«Миннесота» в 2020 году выбрала форварда под общим 9-м номером, «Детройт» в 2022-м – форварда Марко Каспера под общим 8-м номером.

Также Райнбахер повторил национальный рекорд, став вторым игроком из Австрии в истории, выбранным под 5-м номером на драфте НХЛ. Первым был в 2003 году («Баффало»).

В минувшем сезоне Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах при полезности «+7». В 3 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Также сыграл за сборную на МЧМ и ЧМ. На молодежном чемпионате набрал 2 (0+2) балла в 5 играх, на взрослом – 1 (0+1) очко в 4 матчах.