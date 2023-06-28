Умер 20-летний хоккеист сборной Великобритании Алекс Грэм

Теги ИИХФ происшествия Сборная Великобритании по хоккею чемпионат Великобритании Шеффилд Хоккей

Умер 20-летний хоккеист сборной Великобритании Алекс Грэм.

Сообщается, что нападающий скончался в минувшие выходные.

«Алекс выступал как за юниорскую сборную Великобритании, так и за молодежную команду, и эта новость стала огромным шоком для всех в британском хоккее, включая его товарищей по команде.

Это трудное время для многих людей, наши мысли со всеми, кого затронула эта ужасная новость.

Грэм дебютировал в составе юниорской сборной Великобритании на юниорском чемпионате мира-2019 в группе B первого дивизиона в Венгрии, набрав 7 очков (2+5) в 5 матчах. 

Он был в составе сборной Великобритании, завоевавшей серебряные медали на МЧМ-2020 в группе А второго дивизиона в Литве, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи и набрав 7 очков.

В 2022 году он набрал 6 (3+3) очков, а сборная Великобритании завоевала бронзовую медаль на МЧМ в группе А второго дивизиона в Румынии.

Покойся с миром, Алекс», – говорится в сообщении Федерация хоккея Великобритании.

В прошлом сезоне Грэм провел 18 матчей за «Шеффилд Стилерс» в чемпионате Великобритании и набрал 5 (1+4 ) очков. Он также сыграл 37 игр за «Шеффилд Стилдогс», набрав 85 (41+44) баллов.

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2 комментария

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vaslover
Светлая память парню.
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Su
от чего умер, уточнить следовало бы в такой заметке. в 20 лет от старости не умирают даже хоккеисты…
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