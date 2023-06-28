Джек Хьюз о номинации на «Леди Бинг»: «Я хороший парень. Придерживаю двери для дам»

Джек Хьюз высказался о том, что вошел в тройку претендентов на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

«Я хороший парень. Придерживаю двери для дам», – сказал Хьюз со смехом на церемонии вручения наград в Нэшвилле.

21-летний форвард «Нью-Джерси» занял 2-е место в голосовании членов Ассоциации журналистов, уступив только Анже Копитару из «Лос-Анджелеса».

В минувшем сезоне Хьюз набрал 99 (43+56) очков в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ при 6 минутах штрафа (3 малых).