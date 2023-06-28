Джек Хьюз о номинации на «Леди Бинг»: «Я хороший парень. Придерживаю двери для дам»

Теги Нью-Джерси НХЛ девушки и спорт Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз высказался о том, что вошел в тройку претендентов на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

«Я хороший парень. Придерживаю двери для дам», – сказал Хьюз со смехом на церемонии вручения наград в Нэшвилле. 

21-летний форвард «Нью-Джерси» занял 2-е место в голосовании членов Ассоциации журналистов, уступив только Анже Копитару из «Лос-Анджелеса». 

В минувшем сезоне Хьюз набрал 99 (43+56) очков в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ при 6 минутах штрафа (3 малых).

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3 комментария

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Splin
Прилерживает, хм нетолерантно🤣✌️
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+2
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Maxim Shumov
Выглядит, как троллинг Копитара))
Но, конечно, 99% Хьюз не настолько тупой, чтобы просто так называть женщиной Копи)
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Амфитрион
Весьма толстый подкол Копитара или явная дискриминация по половому признаку, неаккуратное заявление)))
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