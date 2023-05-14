Хьюз об игроках «Нью-Джерси» без контрактов: «Хочешь быть в «Дэвилс» – подписывай договор. Не нужно просто говорить о желании быть здесь»
Джек Хьюз ответил на вопрос о хоккеистов, у которых истекают контракты с «Нью-Джерси»..
В нынешнем сезоне «Дэвилс» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили Каролине (1-4 в серии)
Томаш Татар, Райан Грейвс, Дэймон Сиверсон, Эрик Хаула, Майлс Вуд могут стать неограниченно свободными агентами после завершения сезона, а Йеспер Братт, Тимо Майер, Егор Шарангович – ограниченно свободными агентами.
«Я не похож на генерального менеджера, поэтому такие вопросы не зависят от меня. Но я знаю, что они [свободные агенты] хотят вернуться в команду.
Но в то же время не нужно просто говорить о желании быть в «Нью-Джерси».
Если ты хочешь быть в «Нью-Джерси» – подписывай контракт. Мы бы хотели, чтобы ребята вернулись», – сказал нападающий «Дэвилс» Джек Хьюз.
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