Хьюз об игроках «Нью-Джерси» без контрактов: «Хочешь быть в «Дэвилс» – подписывай договор. Не нужно просто говорить о желании быть здесь»

Теги Нью-Джерси НХЛ Томаш Татар Эрик Хаула Дэймон Сиверсон Майлс Вуд Тимо Майер Егор Шарангович Йеспер Братт Райан Грейвс Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз ответил на вопрос о хоккеистов, у которых истекают контракты с «Нью-Джерси»..

В нынешнем сезоне «Дэвилс» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили Каролине (1-4 в серии)

Томаш Татар, Райан Грейвс, Дэймон Сиверсон, Эрик Хаула, Майлс Вуд могут стать неограниченно свободными агентами после завершения сезона, а Йеспер Братт, Тимо Майер, Егор Шарангович – ограниченно свободными агентами.

«Я не похож на генерального менеджера, поэтому такие вопросы не зависят от меня. Но я знаю, что они [свободные агенты] хотят вернуться в команду.

Но в то же время не нужно просто говорить о желании быть в «Нью-Джерси».

Если ты хочешь быть в «Нью-Джерси» – подписывай контракт. Мы бы хотели, чтобы ребята вернулись», – сказал нападающий «Дэвилс» Джек Хьюз.

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2 комментария

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Ratmir90
Сейчас Бабай его крысой назовет, Хьюз это Шарипзянов из Нхл
+3
-1
+2
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Mi4eL
Ответ Ratmir90
Сейчас Бабай его крысой назовет, Хьюз это Шарипзянов из Нхл
ахахха точно!!
+1
-1
0
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