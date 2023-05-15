Джек Хьюз: «Меня три года называли главным бастом в истории. Я зарекомендовал себя в НХЛ как хороший хоккеист»

Теги Нью-Джерси НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз считает, что зарекомендовал себя в НХЛ.

22-летний нападающий «Нью-Джерси» набрал 99 (43+56) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф «Дэвилс» уступили «Каролине» во втором раунде со счетом 1-4 в серии.

«Думаю, что я провел очень хороший сезон. Зарекомендовал себя в НХЛ как хороший хоккеист.

Может быть, немного горжусь количеством забитых голов в сезоне. Но не знаю, ожидал ли кто-нибудь, что я забью 40 голов в карьере.

Не говоря уже о трех годах, когда все называли меня главным бастом (спортсменом, не оправдавшим ожиданий – Sports.ru) в истории», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.

Хьюз набрал 108 очков в 166 играх в течение первых трех сезонов в НХЛ.

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9 комментариев

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Serge Vendino
Ответ Дима Миронов
откуда они берут информацию? нигде не видел чтоб его называли бастом,и ожидание от него было меньше чем Лафренье или МАкди , Бедарда
Да не, называли бастом, но не главным в истории, конечно
+16
0
+16
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Дима Миронов
откуда они берут информацию? нигде не видел чтоб его называли бастом,и ожидание от него было меньше чем Лафренье или МАкди , Бедарда
+9
-2
+7
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Джон Мщузавсех
Он еще и мнительный.
+6
0
+6
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Антон Никитин
Ну до таких мастодонтов как Наиль или Штефан ему в любом случае было далеко
+5
0
+5
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ɔculpa
Кто эти все? Для того, чтобы быть главным бастом в истории, надо быть примерно некстваном в плане ожиданий, а далеко не каждый первый номер это некстван, и Хьюз таковым не был.
Уже предыдущий сезон у него был очень приличный, второй сезон точно не провальный, поэтому не знаю, о каких таких редких людях Хьюз тут говорит, но сдаётся мне, парень просто набивает цену своему первому действительно элитному сезону.
+3
-1
+2
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Pronger
Да хз, кто называл. Я с дивана видел, что уровень Хьюза очень высокий, но нужно банально дозреть физически, он как подросток был
+2
0
+2
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boxellevogue
Хорошо,что ему дали время на развитие , а не вощили по третьим звеньям
0
0
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T.T.
Ответ Serge Vendino
Да не, называли бастом, но не главным в истории, конечно
Имея Хишира в Девилс он даже не главный баст в своей команде
+1
-1
0
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Jarome
Ответ Pronger
Да хз, кто называл. Я с дивана видел, что уровень Хьюза очень высокий, но нужно банально дозреть физически, он как подросток был
Тем более, что было Нью-Джерси те три сезона. Учитывая проспектов Девилз и молодых лидеров, будущее команды выглядит прекрасным.
0
0
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