Джек Хьюз: «Меня три года называли главным бастом в истории. Я зарекомендовал себя в НХЛ как хороший хоккеист»

Джек Хьюз считает, что зарекомендовал себя в НХЛ.

22-летний нападающий «Нью-Джерси» набрал 99 (43+56) очков в 78 матчах регулярного чемпионата .

В плей-офф «Дэвилс» уступили «Каролине» во втором раунде со счетом 1-4 в серии.

«Думаю, что я провел очень хороший сезон. Зарекомендовал себя в НХЛ как хороший хоккеист.

Может быть, немного горжусь количеством забитых голов в сезоне. Но не знаю, ожидал ли кто-нибудь, что я забью 40 голов в карьере.

Не говоря уже о трех годах, когда все называли меня главным бастом (спортсменом, не оправдавшим ожиданий – Sports.ru) в истории», – сказал нападающий « » .

Хьюз набрал 108 очков в 166 играх в течение первых трех сезонов в НХЛ.