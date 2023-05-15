Джек Хьюз: «Меня три года называли главным бастом в истории. Я зарекомендовал себя в НХЛ как хороший хоккеист»
Джек Хьюз считает, что зарекомендовал себя в НХЛ.
22-летний нападающий «Нью-Джерси» набрал 99 (43+56) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф «Дэвилс» уступили «Каролине» во втором раунде со счетом 1-4 в серии.
«Думаю, что я провел очень хороший сезон. Зарекомендовал себя в НХЛ как хороший хоккеист.
Может быть, немного горжусь количеством забитых голов в сезоне. Но не знаю, ожидал ли кто-нибудь, что я забью 40 голов в карьере.
Не говоря уже о трех годах, когда все называли меня главным бастом (спортсменом, не оправдавшим ожиданий – Sports.ru) в истории», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.
Хьюз набрал 108 очков в 166 играх в течение первых трех сезонов в НХЛ.
Уже предыдущий сезон у него был очень приличный, второй сезон точно не провальный, поэтому не знаю, о каких таких редких людях Хьюз тут говорит, но сдаётся мне, парень просто набивает цену своему первому действительно элитному сезону.