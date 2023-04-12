Джек Хьюз набрал 97-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Нью-Джерси». У него 43+54 в 77 играх
Джек Хьюз набрал 97-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Нью-Джерси».
21-летний форвард «Девилс» забросил последнюю шайбу своей команды в матче с «Баффало» (6:2), поразив пустые ворота.
В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 97 (43+54) очков в 77 играх.
Он обновил бомбардирский рекорд клуба за сезон. Прошлое достижение принадлежало Патрику Элиашу (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01).
«Нью-Джерси» осталось провести еще 1 игру до завершения регулярки – с «Вашингтоном» (в гостях).
Так что, столько же как МакДэвид, Маккинон и Кучеров.
Сейчас нет зацепов и красной линии.,
Плюс им современную амуницию, питание, медицину, самолёты.
Они бы по триста очков бы набирали
Всю жизнь в оборонительный хоккей играли, может с новым поколением, что изменится.