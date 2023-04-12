Джек Хьюз набрал 97-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Нью-Джерси». У него 43+54 в 77 играх

Теги Нью-Джерси Патрик Элиаш НХЛ рекорды Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз набрал 97-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Нью-Джерси».

21-летний форвард «Девилс» забросил последнюю шайбу своей команды в матче с «Баффало» (6:2), поразив пустые ворота. 

В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 97 (43+54) очков в 77 играх.

Он обновил бомбардирский рекорд клуба за сезон. Прошлое достижение принадлежало Патрику Элиашу (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01). 

«Нью-Джерси» осталось провести еще 1 игру до завершения регулярки – с «Вашингтоном» (в гостях). 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ ni22
Овертайм три на три. Да они бы в каждом из них забивали. Сейчас нет зацепов и красной линии., Плюс им современную амуницию, питание, медицину, самолёты. Они бы по триста очков бы набирали
но тогда и защитники деревянные были, особенно в 1980-е, когда Грецкий основную стату наклепал.
Так что, столько же как МакДэвид, Маккинон и Кучеров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ Белый офицер
Считал его бастом. Каюсь... .. .
Ага, тоже думал, что Джек Хьюз чрезмерно распиаренная личность, но нет... сезон он провел как боженька.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ Егор Ромаданов
Так и сейчас в такой же мне кажется) Просто появились такие люди как Хьюз и Хишир,которые и в таком стиле могут и сами забить и отдать по царски.
Майер еще, Братт, Мерсер ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Ответ *MVP*
ну Хьюз не совсем тру-центр, а на точке у него ужасные 35% по сезону
Хьюз в сборной может и на краю бегать в условного Брока Нельсона или Брок вместо него будет выходить на точку. Там вообще топ сборная ничем не хуже Канады. Нужно только тренера нормального.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Считал его бастом. Каюсь... .. .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ni22
Ответ Вася Васильков
Страшно представить сколько бы очков набирали Лемье с Грецки играя по таким правилам как сейчас
Овертайм три на три. Да они бы в каждом из них забивали.
Сейчас нет зацепов и красной линии.,
Плюс им современную амуницию, питание, медицину, самолёты.
Они бы по триста очков бы набирали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
Ответ Мистер Кафель
3 очка не хватает до 100. Игра космос. Вспоминаю Олежку Колесникова, у Америки центров нет, вещал он пару лет назад))))). Удачи и пошуметь в плей-офф.
ну Хьюз не совсем тру-центр, а на точке у него ужасные 35% по сезону
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Safkzn
Вау! а менеджмент дэвилз сработали четко) успели подписать контракт до скачка Хьюза по стате
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Кафель
3 очка не хватает до 100. Игра космос. Вспоминаю Олежку Колесникова, у Америки центров нет, вещал он пару лет назад))))). Удачи и пошуметь в плей-офф.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Ромаданов
Ответ Вася Васильков
Страшно представить сколько бы очков набирали Лемье с Грецки играя по таким правилам как сейчас
Когда они играли там ещё хуже правила были)и вратарская амуниция в разы меньше была
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шлёма Презерман
Ответ Вася Васильков
Страшно представить сколько бы очков набирали Лемье с Грецки играя по таким правилам как сейчас
да как МакДи. 150-160. Ну или МакДи набивал бы 200 в 80-е.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Васильков
Страшно представить сколько бы очков набирали Лемье с Грецки играя по таким правилам как сейчас
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Косомов
Даёшь 3 очка до 100!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Ромаданов
Ответ Deathspell Omega
Не впечатляют с бомбардирские рекорды у "Нью-Джерси". Всю жизнь в оборонительный хоккей играли, может с новым поколением, что изменится.
Так и сейчас в такой же мне кажется) Просто появились такие люди как Хьюз и Хишир,которые и в таком стиле могут и сами забить и отдать по царски.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Не впечатляют с бомбардирские рекорды у "Нью-Джерси".
Всю жизнь в оборонительный хоккей играли, может с новым поколением, что изменится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
да,Элиаш красава 3 бомбардир чемпионата вслед за Ягром и Сакиком, Хьюз и в 10ку не входит мб добавит в будущем
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
klochkovgss@mail.ru
Пацану только 21 год, хорошо идет. В будущем как Мак будет набирать очки)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий