Джек Хьюз набрал 97-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Нью-Джерси». У него 43+54 в 77 играх

Джек Хьюз набрал 97-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Нью-Джерси».

21-летний форвард «Девилс» забросил последнюю шайбу своей команды в матче с «Баффало» (6:2), поразив пустые ворота.

В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 97 (43+54) очков в 77 играх.

Он обновил бомбардирский рекорд клуба за сезон. Прошлое достижение принадлежало (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01).

«Нью-Джерси» осталось провести еще 1 игру до завершения регулярки – с «Вашингтоном» (в гостях).