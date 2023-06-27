Копитар во 2-й раз выиграл «Леди Бинг Трофи». У него 4 минуты штрафа в 82 матчах регулярки при 74 очках

Анже Копитар во 2-й раз стал обладателем «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку , ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Капитан « » (77 первых мест, 1175 баллов) опередил форвардов Джека Хьюза («Нью-Джерси», 41 первое место, 934 балла) и Брэйдена Пойнта («Тампа»).

35-летний словенец набрал 74 (28+46) очка в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ при 4 минутах штрафа (2 малых).

Ранее он выигрывал «Леди Бинг Трофи» в 2016 году.