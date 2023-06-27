Копитар во 2-й раз выиграл «Леди Бинг Трофи». У него 4 минуты штрафа в 82 матчах регулярки при 74 очках
Анже Копитар во 2-й раз стал обладателем «Леди Бинг Трофи».
Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.
Капитан «Лос-Анджелеса» (77 первых мест, 1175 баллов) опередил форвардов Джека Хьюза («Нью-Джерси», 41 первое место, 934 балла) и Брэйдена Пойнта («Тампа»).
35-летний словенец набрал 74 (28+46) очка в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ при 4 минутах штрафа (2 малых).
Ранее он выигрывал «Леди Бинг Трофи» в 2016 году.
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