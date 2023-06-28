Антон Бут о том, что Даниил не уйдет из «Локомотива» после драфта НХЛ: «У него есть контракт, желание продолжать развиваться, определенный патриотизм»

Теги Локомотив Игорь Никитин Антон Бут НХЛ драфт НХЛ КХЛ ТАСС Даниил Бут Хоккей

Антон Бут сказал, что его сын Даниил не уйдет из «Локомотива» после драфта НХЛ.

18-летний форвард может быть выбран в 1-м раунде драфта. У него действует контракт с ярославским клубом до 2025 года.

«Категорически такого [ухода из клуба] не допускаю. У него есть контрактные обязательства перед «Локомотивом», желание продолжать развиваться, определенный патриотизм.

Как он сам считает, он должен как-то отдать клубу за воспитание, хотя это не громкие слова, но он относится к этому так. Поэтому он спокойно будет продолжать готовиться здесь, пробиваться в основу, а дальше по ходу дела принимать решение.

Игорь Валерьевич Никитин – заслуженный человек, наверняка он видит молодых ребят по-своему. Конечно, он будет их развивать и добиваться того, чтобы достойные из них попадали в состав. Естественно, только таким путем они могут чего-то добиться», – сказал бывший игрок «Локомотива». 

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4 комментария

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nupor
Зачем что-то писать про патриотизм? А потом когда он уедет, что скажет этот гражданин? - что Бут не патриот? 🤷🏼‍♂️
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rd_doc
ну так и под руководством великого йозе еще не играл
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J-12
Ответ nupor
Зачем что-то писать про патриотизм? А потом когда он уедет, что скажет этот гражданин? - что Бут не патриот? 🤷🏼‍♂️
про патриотизм я думаю он про то что сын отработает до конца контракт клуба родного
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Алексей Зуев
Ответ nupor
Зачем что-то писать про патриотизм? А потом когда он уедет, что скажет этот гражданин? - что Бут не патриот? 🤷🏼‍♂️
Таким как ты, "особо одаренным", не понять. Любой адекватный поймет, парень - воспитанник Ярославля, хочет пока развиваться здесь и приносить пользу родному клубу. До 2025 года как минимум. Понял теперь, что такое патриотизм?
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