Антон Бут о том, что Даниил не уйдет из «Локомотива» после драфта НХЛ: «У него есть контракт, желание продолжать развиваться, определенный патриотизм»

Антон Бут сказал, что его сын Даниил не уйдет из «Локомотива» после драфта НХЛ.

18-летний форвард может быть выбран в 1-м раунде драфта. У него действует контракт с ярославским клубом до 2025 года.

«Категорически такого [ухода из клуба] не допускаю. У него есть контрактные обязательства перед «Локомотивом», желание продолжать развиваться, определенный патриотизм.

Как он сам считает, он должен как-то отдать клубу за воспитание, хотя это не громкие слова, но он относится к этому так. Поэтому он спокойно будет продолжать готовиться здесь, пробиваться в основу, а дальше по ходу дела принимать решение.

Игорь Валерьевич Никитин – заслуженный человек, наверняка он видит молодых ребят по-своему. Конечно, он будет их развивать и добиваться того, чтобы достойные из них попадали в состав. Естественно, только таким путем они могут чего-то добиться», – сказал бывший игрок «Локомотива».