Бут – 4-й в рейтинге лучших левых форвардов драфта НХЛ-2023, Бенсон – 1-й, Шале – 2-й (NHL.com)
Даниил Бут занял 4-е место в рейтинге левых нападающих, доступных для выбора на драфте-2023.
NHL.com представил свою версию топ-10 левых форвардов.
1. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
2. Эдуард Шале («Комета», Чехия)
3. Сэмюэл Хонзек («Ванкувер Джайэнтс», WHL)
4. Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)
5. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)
6. Квентин Масти («Садбери Вулвс», OHL)
7. Эндрю Кристалл («Келоуна», WHL)
8. Брэдли Надо («Пентиктон», BCHL)
9. Ноа Довер Нильссон («Фрелунда», Швеция)
10. Ноэль Норд («Брюнэс», Швеция)
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