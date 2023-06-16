Бут – 4-й в рейтинге лучших левых форвардов драфта НХЛ-2023, Бенсон – 1-й, Шале – 2-й (NHL.com)

Теги Локомотив рейтинги НХЛ драфт НХЛ Брюнэс Фрелунда КХЛ Садбери Вулвс Оуэн Саунд Аттак Комета Брно Ванкувер Джайэнтс Эдуард Шале Даниил Бут Ноа Довер Нильссон Ноэль Норд Колби Барлоу Эндрю Кристалл Хоккей

Даниил Бут занял 4-е место в рейтинге левых нападающих, доступных для выбора на драфте-2023.

NHL.com представил свою версию топ-10 левых форвардов.

1. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

2. Эдуард Шале («Комета», Чехия)

3. Сэмюэл Хонзек («Ванкувер Джайэнтс», WHL)

4. Даниил БутЛокомотив», КХЛ)

5. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

6. Квентин Масти («Садбери Вулвс», OHL)

7. Эндрю Кристалл («Келоуна», WHL)

8. Брэдли Надо («Пентиктон», BCHL)

9. Ноа Довер Нильссон («Фрелунда», Швеция)

10. Ноэль Норд («Брюнэс», Швеция)

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