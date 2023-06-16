Бут – 4-й в рейтинге лучших левых форвардов драфта НХЛ-2023, Бенсон – 1-й, Шале – 2-й (NHL.com)

Даниил Бут занял 4-е место в рейтинге левых нападающих, доступных для выбора на драфте-2023.

NHL.com представил свою версию топ-10 левых форвардов.

1. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

2. Эдуард Шале (« », Чехия)

3. Сэмюэл Хонзек («Ванкувер Джайэнтс», WHL)

4. (« », )

5. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

6. Квентин Масти (« », OHL)

7. Эндрю Кристалл («Келоуна», WHL)

8. Брэдли Надо («Пентиктон», BCHL)

9. Ноа Довер Нильссон («Фрелунда», Швеция)

10. Ноэль Норд («Брюнэс», Швеция)