Сергей Коньков: «У Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в НХЛ. Матвей доказал, что он игрок высокого класса. Другое дело, как он себя проявит»

Теги СКА Сергей Коньков НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Сергей Коньков высказался о перспективах Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

«В любом случае Матвей будет иметь высокий посев. Понятно, что из-за отсутствия международных матчей и из-за того, что он выступал в КХЛ не с начала сезона, его шансы быть выбранным в первой тройке будут минимальными. Но у Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в НХЛ.

Клуб, который его выберет, будет надеяться на него и связывать с ним планы по развитию своей команды. Матвей доказал, что он игрок высокого класса. Другое дело, как он себя проявит. У нас было достаточно примеров, когда у выбранных в первых пятерках ребят карьеры складывались по-разному.

Думаю, что Мичков будет выбран в десятке. Но посмотрим, как у него получится себя проявить», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.

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