Сергей Коньков: «У Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в НХЛ. Матвей доказал, что он игрок высокого класса. Другое дело, как он себя проявит»

Сергей Коньков высказался о перспективах Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

«В любом случае Матвей будет иметь высокий посев. Понятно, что из-за отсутствия международных матчей и из-за того, что он выступал в не с начала сезона, его шансы быть выбранным в первой тройке будут минимальными. Но у Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в .

Клуб, который его выберет, будет надеяться на него и связывать с ним планы по развитию своей команды. доказал, что он игрок высокого класса. Другое дело, как он себя проявит. У нас было достаточно примеров, когда у выбранных в первых пятерках ребят карьеры складывались по-разному.

Думаю, что Мичков будет выбран в десятке. Но посмотрим, как у него получится себя проявить», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.