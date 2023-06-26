Первый тренер Кучерова: «Никита скромненько входил в большой хоккей. 18-летний Кучеров не уступает 18-летнему Мичкову, который уже три года в горячей ротации»

Геннадий Курдин сопоставил Матвея Мичкова и Никиту Кучерова.

– Можете сравнить 18-летних Мичкова и Никиту Кучерова, вашего ученика? Мичков набрал 20 (9+11) очков в «Сочи» за 27 матчей. Кучеров заработал 2 (0+2) очка в девяти матчах за ЦСКА.

– Но вы не забывайте, что Кучеров зажигал на молодежном уровне.

Он на юниорском чемпионате мира набрал 21 (11+10) очко в семи играх, побив рекорд Овечкина. И за «Красную Армию» в МХЛ заработал 71 (32+39) очко в 51 матче.

В более раннем возрасте Кучеров, наверное, был послабее Матвея и не так раскручен. Но в 18 лет уже ничем не уступал 18-летнему Мичкову.

Причем у Никиты не было такой поддержки. Мичков уже года три в горячей ротации. Его из «Локомотива» забирают, пятилетний контракт в СКА дают.

А я помню, как Кучеров скромненько входил в большой хоккей. Я же взял трех 16-летних пацанов со своего выпуска в «Белых Медведях» – Никиту Кучерова, Никиту Гусева, Игоря Ожиганова – и ездил по московским клубам, предлагая их бесплатно. Это был 2009 год.

Сначала договорился с «Динамо». Их посмотрели и сказали: «У нас таких своих много».

Потом я привез их в ЦСКА, где работал Коля Вакуров. Тогда его младший ребенок у меня занимался. И я через него своих ребят пристроил: «Ну давай попробуем».

А за Мичкова уже в 15 лет большая борьба была. Вы же его историю знаете.

Но Кучеров к тому времени уже выиграл Кубок Харламова, у него неплохо шли дела в «Красной Армии». И с 18 лет у него пошел прорыв. Но знаете, в чем нюанс?

– В чем?

– Кучеров с тех пор только прибавлял. Никита и сейчас с каждым годом становится сильнее. А сможет ли с каждым сезоном прибавлять Мичков? Вот в чем вопрос, – сказал первый тренер Никиты Кучерова.