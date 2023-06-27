Шестеркин о том, что Панарин побрился налысо: «Выглядит брутально. Нужно будет ему замшевую тряпочку подарить, чтобы протирал лысину перед тем, как шлем надевать»

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Игорь Шестеркин Матч ТВ Хоккей

Игорь Шестеркин высказался о том, что Артемий Панарин побрился налысо.

– Артемий Панарин побрился в ноль, отгоняя злых духов. А ведь его включили во вторую символическую сборную сезона, и он провел не такой уж плохой год.

– Да это он просто на свою старенькую Nokia скачал приложение FaceApp. И с такой прической легче баловаться, меняя себе имидж.

Вообще, мы и раньше на эту тему разговаривали. Тема все меня подбивал побриться. Я как-то не рискнул это сделать.

Может, Панаре просто захотелось поменять что-то. Он всегда выкладывается и знает, к чему стремиться. Не расслабляется ни на секунду. Ну, в плей-офф не пошло. У всех бывают черные и белые полосы. Все мы это прекрасно знаем.

Но в целом, думаю, Тема провел достаточно хороший сезон. А в следующем сезоне он попробует закрыть всем рты, кто ругал его игру.

– Плюс в том, что не нужно каждый день ухаживать за прической.

– Это правда. Нужно будет Панаре какую-нибудь замшевую тряпочку подарить, чтобы протирал лысину перед тем, как шлем надевать.

– А минус в том, что ты не можешь уже рекламировать шампуни.

– Зато выглядит брутально, особенно когда заходит к себе в гараж, – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Панарин побрился налысо – хоккеиста «Рейнджерс» сфотографировали в Коркино. Артемий пытается «убрать злые силы»

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2 комментария

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sd4fmwrvz8
И пасту гоя 😁к замшу
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кракадил
У лысины много плюсов
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