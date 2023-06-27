Рашит Давыдов: «Российские вратари задают некий тон в НХЛ, о чем можно говорить без какого-то пафоса»
Рашит Давыдов считает, что российские вратари задают тон в НХЛ.
Генеральные менеджеры клубов НХЛ назвали 8 вратарей в числе кандидатов на приз «Везина Трофи».
Среди них четверо россиян – Илья Сорокин («Айлендерс», занял 2-е место), Андрей Василевский («Тампа», 6-е), Александр Георгиев («Колорадо», 6-е) и Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 8-е).
«Безусловно, радует, что наши вратари номинируются на приз лучшему голкиперу сезона. Наши ребята развиваются, здорово и качественно играют.
Их отношение к труду, подготовка, уровень готовности, игровая модель дают результат, они задают некий тон в НХЛ, о чем можно говорить без какого-то пафоса», – сказал бывший тренер вратарей сборной России.
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