Ягер о странных вопросах на собеседованиях: «Мои родители работали в тюрьме. В «Монреале» спросили: «Что если товарищ по команде скажет, что украл что-то в магазине?»

Брэйден Ягер сообщил, что «Монреаль» задал ему странный вопрос на собеседовании перед драфтом.

Считается, что 18-летний канадский нападающий будет выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

«Единственный странный вопрос, который я получил, был от «Монреаля». Мои родители работали в федеральных исправительных учреждениях, в тюрьме.

Спортивный психолог «Монреаля» спросил меня: «Из уважения к твоим родителям, что если твой товарищ по команде однажды подойдет и скажет, что он украл что-то в магазине, а на следующее утро ты увидишь в газете, что кто-то другой попал в тюрьму за кражу в магазине, и он был частью той же группы, что и твой товарищ по команде?»

Он спросил, что бы я сделал. А я ответил, что ничего. Я бы не стал сдавать своего товарища по команде. После того, как я ответил, они вроде как просто улыбнулись. Это был своего рода забавный вопрос», – написал форвард «Мус-Джо Уорриорс».

Генменеджер «Монреаля» о том, с каким животным сравнивают себя игроки перед драфтом: «В 2022-м около 80% сказали, что они львы или тигры. В этом году ответы получше»