Райнбахер пытается подражать Йоси: «Он из маленького города в Швейцарии, много работал и теперь является образцом для всех игроков»

Теги Нэшвилл НХЛ драфт НХЛ Роман Йоси Дэвид Райнбахер Хоккей

Дэвид Райнбахер назвал Романа Йоси своим примером в НХЛ.

Австрийский защитник может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

Он отметил, что в своей игре пытается подражать Роману Йоси, выступающему за «Нэшвилл».

«Йоси достаточно спокойный хоккеист. Он приехал из маленького города в Швейцарии, много работал и теперь является образцом для всех игроков», – сказал Дэвид Райнбахер.

Райнбахер провел прошедший сезон в составе швейцарского «Клотена». Он набрал 22 (3+19) очка в 46 матчах регулярного чемпионата.

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