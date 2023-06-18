Райнбахер пытается подражать Йоси: «Он из маленького города в Швейцарии, много работал и теперь является образцом для всех игроков»

Дэвид Райнбахер назвал Романа Йоси своим примером в НХЛ.

Австрийский защитник может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

Он отметил, что в своей игре пытается подражать , выступающему за « ».

«Йоси достаточно спокойный хоккеист. Он приехал из маленького города в Швейцарии, много работал и теперь является образцом для всех игроков», – сказал Дэвид Райнбахер.

Райнбахер провел прошедший сезон в составе швейцарского «Клотена». Он набрал 22 (3+19) очка в 46 матчах регулярного чемпионата.