Клуб НХЛ – Мэттью Вуду на преддрафтовом интервью: «Что бы вы хотели, чтобы люди сказали на ваших похоронах?»

Мэттью Вуд рассказал о странном вопросе от клуба НХЛ на интервью перед драфтом.

– Сколько команд провели с тобой интервью на преддрафтовых тестах?

– Была напряженная неделя. Возможно, 20 команд.

– Какой самый сложный вопрос вам задали?

– Был странный вопрос: «Что бы вы хотели, чтобы люди сказали на ваших похоронах?». Я этого совсем не ожидал.

Вероятно, это тот вопрос, к которому я вообще не был готов. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы подумать. Я был немного шокирован.

– Что вы сказали?

– Я ответил: «Хотел бы, чтобы люди скучали по мне и сказали, что я был хорошим человеком и приносил позитив в мир», – сказал Мэттью Вуд, которого могут выбрать в первом раунде драфта НХЛ-2023.

Прошедший сезон нападающий провел в университете Коннектикута в студенческой лиге NCAA, набрав 34 (11+23) очка в 35 матчах.