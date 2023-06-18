Клуб НХЛ – Мэттью Вуду на преддрафтовом интервью: «Что бы вы хотели, чтобы люди сказали на ваших похоронах?»

Теги НХЛ драфт НХЛ Мэттью Вуд Хоккей

Мэттью Вуд рассказал о странном вопросе от клуба НХЛ на интервью перед драфтом.

– Сколько команд провели с тобой интервью на преддрафтовых тестах?

– Была напряженная неделя. Возможно, 20 команд.

– Какой самый сложный вопрос вам задали?

– Был странный вопрос: «Что бы вы хотели, чтобы люди сказали на ваших похоронах?». Я этого совсем не ожидал.

Вероятно, это тот вопрос, к которому я вообще не был готов. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы подумать. Я был немного шокирован.

– Что вы сказали?

– Я ответил: «Хотел бы, чтобы люди скучали по мне и сказали, что я был хорошим человеком и приносил позитив в мир», – сказал Мэттью Вуд, которого могут выбрать в первом раунде драфта НХЛ-2023.

Прошедший сезон нападающий провел в университете Коннектикута в студенческой лиге NCAA, набрав 34 (11+23) очка в 35 матчах.

8 комментариев

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Michael 1994
Такие вопросы .... нет слов
+6
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Александр Василич
Ответ Michael 1994
Такие вопросы .... нет слов
Вопросы на психологическую устойчивость.Сидит обученный человек, и задает такие вопросы. Из года в год так, чему тут удивляться?
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Марсель Объелся
Это наверное в Аризоне такие вопросы, у них там похоронная атмосфера сейчас
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Фёдор Кузнецов
Смотря на такие вопросы даже немного понимаешь Мичкова
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Костя Кот
при получении визы в сша меня спросили: "чтобы вы сделали, если бы вам отрезали подушечку на пальце?"
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Al561
Нормальный вопрос, помогает понять насколько человек духовно и интеллектуально развит, какие приоритеты в жизни, какие амбиции.
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FaithDevotion
Ответ Фёдор Кузнецов
Смотря на такие вопросы даже немного понимаешь Мичкова
Так да, то про унитаз спросят, то про похороны. Иной раз в голос ржать хочется от таких вопросов
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