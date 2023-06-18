Главный европейский скаут НХЛ: «Рейнбахер – возможно, самый подготовленный к лиге защитник на драфте»

Европейский скаут НХЛ высказался о талантах Дэвида Райнбахера.

Австрийский защитник может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

«На мой взгляд, он недалеко от НХЛ. Может быть, еще сезон в Европе и получить опыта в АХЛ, но он недалеко от того, чтобы быть готовым к НХЛ.

Рейнбахер провел впечатляющий сезон в чемпионате Швейцарии (хоккеист играл за «Клотен»), в котором молодым игрокам непросто набирать очки и играть важную роль.

Я думаю, что он очень техничный игрок. У него довольно сильный бросок от синей линии. Дэвид очень активен на льду, всегда вовлечен в игру.

Он хорошо принимает решения с шайбой и обладает хорошим хоккейным чутьем.

Он игрок практически без слабых мест и в целом, возможно, самый подготовленный к НХЛ защитник в Европе в этом сезоне, а может быть, и на всем этом драфте», – сказал главный европейский скаут НХЛ Янне Вуоринен.