Главный европейский скаут НХЛ: «Рейнбахер – возможно, самый подготовленный к лиге защитник на драфте»

Теги НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швейцарии Дэвид Райнбахер Хоккей

Европейский скаут НХЛ высказался о талантах Дэвида Райнбахера.

Австрийский защитник может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

«На мой взгляд, он недалеко от НХЛ. Может быть, еще сезон в Европе и получить опыта в АХЛ, но он недалеко от того, чтобы быть готовым к НХЛ.

Рейнбахер провел впечатляющий сезон в чемпионате Швейцарии (хоккеист играл за «Клотен»), в котором молодым игрокам непросто набирать очки и играть важную роль.

Я думаю, что он очень техничный игрок. У него довольно сильный бросок от синей линии. Дэвид очень активен на льду, всегда вовлечен в игру.

Он хорошо принимает решения с шайбой и обладает хорошим хоккейным чутьем.

Он игрок практически без слабых мест и в целом, возможно, самый подготовленный к НХЛ защитник в Европе в этом сезоне, а может быть, и на всем этом драфте», – сказал главный европейский скаут НХЛ Янне Вуоринен.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreir888
Янне знает, о чём говорит! Надо последить за парнем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий