Улльмарк о «Везине»: «Мне повезло, Сорокин и Хеллибак тоже провели потрясающий сезон. Для меня почетно быть в одном ряду с Линдбергом и Лундквистом»

Линус Улльмарк сказал, что для него почетно стать третьим вратарем из Швеции с «Везиной».

Голкипер « » был признан лучшим вратарем сезона . За него проголосовало большинство генеральных менеджеров клубов.

– 3-й в истории НХЛ вратарь из Швеции, выигравший «Везину». До него это удалось Пелле Линдбергу (1985 год) и Хенрику Лундквисту (2012).

«До меня было только 2 обладателя «Везины» из Швеции. Линдберг и Лундквист были источником вдохновения для всей страны, если говорить о вратарском сообществе.

Сначала был Пелле, затем Хенрик, который теперь в Зале хоккейной славы. Для меня очень почетно быть в одном ряду с ними.

и тоже провели потрясающий сезон. Я думаю, что они тоже были близки к победе (швед выиграл с большим отрывом, получив 22 первых места из 32 – прим. Sports.ru). Мне повезло, и я рад, что оказался победителем», – сказал Улльмарк.