Улльмарк о «Везине»: «Мне повезло, Сорокин и Хеллибак тоже провели потрясающий сезон. Для меня почетно быть в одном ряду с Линдбергом и Лундквистом»
Линус Улльмарк сказал, что для него почетно стать третьим вратарем из Швеции с «Везиной».
Голкипер «Бостона» был признан лучшим вратарем сезона НХЛ. За него проголосовало большинство генеральных менеджеров клубов.
Улльмарк – 3-й в истории НХЛ вратарь из Швеции, выигравший «Везину». До него это удалось Пелле Линдбергу (1985 год) и Хенрику Лундквисту (2012).
«До меня было только 2 обладателя «Везины» из Швеции. Линдберг и Лундквист были источником вдохновения для всей страны, если говорить о вратарском сообществе.
Сначала был Пелле, затем Хенрик, который теперь в Зале хоккейной славы. Для меня очень почетно быть в одном ряду с ними.
Сорокин и Хеллибак тоже провели потрясающий сезон. Я думаю, что они тоже были близки к победе (швед выиграл с большим отрывом, получив 22 первых места из 32 – прим. Sports.ru). Мне повезло, и я рад, что оказался победителем», – сказал Улльмарк.
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