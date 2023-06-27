Улльмарк о «Везине»: «Мне повезло, Сорокин и Хеллибак тоже провели потрясающий сезон. Для меня почетно быть в одном ряду с Линдбергом и Лундквистом»

Теги рейтинги Бостон НХЛ Хенрик Лундквист Пелле Линдберг Илья Сорокин Линус Улльмарк Коннор Хеллибак Хоккей

Линус Улльмарк сказал, что для него почетно стать третьим вратарем из Швеции с «Везиной».

Голкипер «Бостона» был признан лучшим вратарем сезона НХЛ. За него проголосовало большинство генеральных менеджеров клубов. 

Улльмарк – 3-й в истории НХЛ вратарь из Швеции, выигравший «Везину». До него это удалось Пелле Линдбергу (1985 год) и Хенрику Лундквисту (2012). 

«До меня было только 2 обладателя «Везины» из Швеции. Линдберг и Лундквист были источником вдохновения для всей страны, если говорить о вратарском сообществе.

Сначала был Пелле, затем Хенрик, который теперь в Зале хоккейной славы. Для меня очень почетно быть в одном ряду с ними.

Сорокин и Хеллибак тоже провели потрясающий сезон. Я думаю, что они тоже были близки к победе (швед выиграл с большим отрывом, получив 22 первых места из 32 – прим. Sports.ru). Мне повезло, и я рад, что оказался победителем», – сказал Улльмарк. 

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1 комментарий

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АРХАТ
Можно ещё отметить Ленера и Маркстрема, у которых есть по номинации.
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