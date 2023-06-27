Джим Монтгомери из «Бостона» получил приз лучшему тренеру сезона НХЛ.

«Джек Адамс Эворд» вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата .

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации телевещателей.

получил 79 первых мест из 82 возможных и опередил («Нью-Джерси») и Дэйва Хэкстола («Сиэтл»).

«Брюинс» под руководством 53-летнего специалиста, проводившего первый сезон в команде, выиграли Президентский кубок, установив новые рекорды лиги по победам (65) и набранным очкам (135) в регулярке.