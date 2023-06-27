Монтгомери из «Бостона» получил приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Теги Бостон НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

Джим Монтгомери из «Бостона» получил приз лучшему тренеру сезона НХЛ.

«Джек Адамс Эворд» вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации телевещателей.

Монтгомери получил 79 первых мест из 82 возможных и опередил Линди Раффа («Нью-Джерси») и Дэйва Хэкстола («Сиэтл»). 

«Брюинс» под руководством 53-летнего специалиста, проводившего первый сезон в команде, выиграли Президентский кубок, установив новые рекорды лиги по победам (65) и набранным очкам (135) в регулярке. 

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2 комментария

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LOsP06GH
Здесь всё справедливо.
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+1
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Кино Музыка
Бостон прибавит в следующем плове.
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