Монтгомери из «Бостона» получил приз лучшему тренеру сезона НХЛ
Джим Монтгомери из «Бостона» получил приз лучшему тренеру сезона НХЛ.
«Джек Адамс Эворд» вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Победителя голосованием определяют члены Ассоциации телевещателей.
Монтгомери получил 79 первых мест из 82 возможных и опередил Линди Раффа («Нью-Джерси») и Дэйва Хэкстола («Сиэтл»).
«Брюинс» под руководством 53-летнего специалиста, проводившего первый сезон в команде, выиграли Президентский кубок, установив новые рекорды лиги по победам (65) и набранным очкам (135) в регулярке.
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