Хэкстол, Монтгомери и Рафф – претенденты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Дэйв Хэкстол, Джим Монтгомери и Линди Рафф – претенденты на «Джек Адамс Эворд».

Приз вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата .

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Больше всех голосов набрали Дэйв Хэкстол (« », 1-я номинация), (« », 1-я) и («Нью-Джерси», 4-я номинация, выигрывал приз в сезоне-2005/06).

«Кракен» под руководством Хэкстола вышел в плей-офф во 2-м сезоне в своей истории. Клуб набрал 100 очков в регулярном чемпионате против 60 в прошлом сезоне, что стало рекордным прогрессом для новых команд во 2-м сезоне по сравнению с первым.

«Брюинс» под руководством Монтгомери выиграли Президентский кубок, установив новые рекорды лиги по победам (65) и набранным очкам (135) в регулярке.

«Девилс» под руководством Раффа вышли в плей-офф впервые с 2018 года. Клуб набрал 112 очков (рекорд франшизы) против 63 в прошлом сезоне, что стало рекордным прогрессом в лиге для регулярок из 82 игр (с сезона-1995/96). Также был обновлен клубный рекорд по победам (52).

Победитель голосования будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград в Нэшвилле.