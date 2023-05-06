Хэкстол, Монтгомери и Рафф – претенденты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Бостон Линди Рафф НХЛ Сиэтл Дэйв Хэкстол Джим Монтгомери Хоккей

Дэйв Хэкстол, Джим Монтгомери и Линди Рафф – претенденты на «Джек Адамс Эворд».

Приз вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Больше всех голосов набрали Дэйв Хэкстол («Сиэтл», 1-я номинация), Джим МонтгомериБостон», 1-я) и Линди Рафф («Нью-Джерси», 4-я номинация, выигрывал приз в сезоне-2005/06). 

«Кракен» под руководством Хэкстола вышел в плей-офф во 2-м сезоне в своей истории. Клуб набрал 100 очков в регулярном чемпионате против 60 в прошлом сезоне, что стало рекордным прогрессом для новых команд во 2-м сезоне по сравнению с первым. 

«Брюинс» под руководством Монтгомери выиграли Президентский кубок, установив новые рекорды лиги по победам (65) и набранным очкам (135) в регулярке. 

«Девилс» под руководством Раффа вышли в плей-офф впервые с 2018 года. Клуб набрал 112 очков (рекорд франшизы) против 63 в прошлом сезоне, что стало рекордным прогрессом в лиге для регулярок из 82 игр (с сезона-1995/96). Также был обновлен клубный рекорд по победам (52). 

Победитель голосования будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград в Нэшвилле.

10 комментариев

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Why always me?!
Если только за регулярку, то Монтгомери
+14
-1
+13
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dosatuy
Все трое конечно достойны, но в плане истории Бостон побил долгих 2 рекорда, я бы Монтгомери дал приз.
+9
0
+9
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Антон
Сложно выбрать. Я бы Раффу отдал. Как в мультике "Мы строили-строили, и наконец построили".
+4
-1
+3
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Дмитрий Якушевич
Ответ хОКкейный батя
Хэкс заберёт
Не заберет. В другом сезоне забрал бы, но не в том, когда есть тренер с лучшей регулярной в истории
+3
0
+3
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хОКкейный батя
Хэкс заберёт
+1
0
+1
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Пинающий Достоинства
Все достойны как никто, у всех видна уникальная работа со знаком плюс
+1
0
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topsatan
Ответ хОКкейный батя
Хэкс заберёт
Хэкс это Рон, а скунс это Хакс
+1
0
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Michael 1994
Кекс выиграет
0
0
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АРХАТ
Бостонцу, всё-таки рекорд установил
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ToniKroos1999
Монтгомери должен получить
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