Монтгомери о проигрыше «Флориде»: «Разочарование и смятение – слова, приходящие на ум. «Бостон» был не готов к напряжению плей-офф в первых двух матчах»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

Джим Монтгомери высказался после вылета «Бостона» из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Брюинс» вели со счетом 3-1 по ходу серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды», которая в дальнейшем выиграла две следующих игры и сравняла результат в серии.

В седьмом матче «Пантерс» победили со счетом 4:3 в овертайме и вышли в следующий раунд турнира.

«То, как все закончилось, уже не имеет значения. Сезон завершен. Слова, которые приходят на ум, – разочарование и смятение.

Считаю, что «Бостон» был не готов к напряжению игр плей-офф в первых двух матчах серии. Это связано с регулярным чемпионатом. Затем в пятой, шестой и седьмой играх мы освоились», – сказал главный тренер «Бостона».

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2 комментария

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PEGEON
Уж больно легко прошли регулярку. Без ощутимых трудностей. А потом "неожиданно" столкнулись с ними в ПО и сели в лужу как Тампа 2019.
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Vitalkharit
Я что-то не понял. Бостон же проиграл 5-7 игры. В чем именно они освоились? Типа: "Мы в регулярке мало проигрывали, к пятой игре вспомнили, как это делать регулярно, попробовали - получилось!"
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