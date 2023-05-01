Монтгомери о проигрыше «Флориде»: «Разочарование и смятение – слова, приходящие на ум. «Бостон» был не готов к напряжению плей-офф в первых двух матчах»

Джим Монтгомери высказался после вылета «Бостона» из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Брюинс» вели со счетом 3-1 по ходу серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды», которая в дальнейшем выиграла две следующих игры и сравняла результат в серии.

В седьмом матче «Пантерс» победили со счетом 4:3 в овертайме и вышли в следующий раунд турнира.

«То, как все закончилось, уже не имеет значения. Сезон завершен. Слова, которые приходят на ум, – разочарование и смятение.

Считаю, что «Бостон» был не готов к напряжению игр плей-офф в первых двух матчах серии. Это связано с регулярным чемпионатом. Затем в пятой, шестой и седьмой играх мы освоились», – сказал главный тренер « ».

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