Коннор Хеллибак: «Везина» не входит в список моих задач – у меня уже есть этот приз. Моя главная цель – Кубок Стэнли»

Коннор Хеллибак изъявил желание выиграть Кубок Стэнли.

Известно, что голкипер хочет перейти из « » в другой клуб, который претендует на .

«Я хочу быть честным. Я действительно пока что много не думаю о будущем, потому что это не зависит от меня.

У меня остался один год по контракту с «Виннипегом», и единственное, что я могу делать – это показывать свой максимум каждый день.

Понимаю, что сейчас вокруг много слухов и много спекуляций. Но для меня это не имеет значения.

На данный момент я должен убедиться, что играю как можно лучше и проявляю себя каждый день как можно лучше. Вот что я делаю.

На данный момент «Везина Трофи» не входит в список моих целей, если честно. Я гонюсь за Кубком Стэнли сейчас.

Если «Везина» будет продолжать появляться на моем пути, я буду рад этому. Но у меня есть один такой приз.

В лиге много хороших вратарей. Если не выиграю награду, это сделает кто-то другой. Думаю, что другие голкиперы заслужили это. Но сейчас моя главная цель – Кубок Стэнли», – сказал .