Коннор Хеллибак: «Везина» не входит в список моих задач – у меня уже есть этот приз. Моя главная цель – Кубок Стэнли»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

Коннор Хеллибак изъявил желание выиграть Кубок Стэнли.

Известно, что голкипер хочет перейти из «Виннипега» в другой клуб, который претендует на Кубок Стэнли.

«Я хочу быть честным. Я действительно пока что много не думаю о будущем, потому что это не зависит от меня.

У меня остался один год по контракту с «Виннипегом», и единственное, что я могу делать – это показывать свой максимум каждый день.

Понимаю, что сейчас вокруг много слухов и много спекуляций. Но для меня это не имеет значения. 

На данный момент я должен убедиться, что играю как можно лучше и проявляю себя каждый день как можно лучше. Вот что я делаю.

На данный момент «Везина Трофи» не входит в список моих целей, если честно. Я гонюсь за Кубком Стэнли сейчас.

Если «Везина» будет продолжать появляться на моем пути, я буду рад этому. Но у меня есть один такой приз. 

В лиге много хороших вратарей. Если не выиграю награду, это сделает кто-то другой. Думаю, что другие голкиперы заслужили это. Но сейчас моя главная цель – Кубок Стэнли», – сказал Коннор Хеллибак.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LOKIMAN
В Каролину к Кочеткову.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий