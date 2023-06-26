Ансель Галимов: «Нефтехимик», видимо, посчитал, что я расслаблюсь, если подпишу контракт на два года. «Спартак» преображается – задачи самые высокие»

Ансель Галимов рассказал о причинах перехода в «Спартак» из «Нефтехимика».

– Ансель, ваш трансфер в «Спартак» стал для многих неожиданным. Как так вышло, что летом вы перебрались в московскую команду?

– У меня было желание остаться в « ». Однако с клубом не получилось согласовать условия по сроку контракта.

Видимо, посчитали, что расслаблюсь, если подпишу контракт не на один, а на два года. Мой агент начал искать варианты.

Вышел на « », с которым договорились достаточно быстро. Я хорошо знаком с их системой, они предложили подходящие для меня условия.

Приятно вновь присоединиться к этому клубу. Очень радует, что и с семьей буду рядом в Москве. Это моя главная опора и поддержка.

– Каким будет «Спартак» в следующем сезоне? Каковы амбиции клуба?

– Все в клубе прекрасно осознают, что прошлый сезон получился провальным, команда не вышла в плей-офф.

Сейчас мы все наблюдаем, как команда преображается в течение межсезонья, подписываются яркие, целеустремленные на результат хоккеисты.

Поэтому, уверен, что задачи на ближайший сезон в клубе ставятся самые высокие, – сказал .