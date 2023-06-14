Ансель Галимов заработает 35 млн рублей за 2 года в «Спартаке» (Metaratings)

Теги Спартак КХЛ Ансель Галимов деньги Хоккей

Ансель Галимов заработает больше 35 миллионов рублей в «Спартаке».

Сегодня московский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним нападающим. 

По данным Metaratings.ru, окладная часть контракта игрока в московском клубе составит 35 миллионов рублей за два года.

В прошлом сезоне Галимов выступал за «Нефтехимик», набрав 29 (15+14) очков в 73 матчах. Форвард покинул клуб из Нижнекамска после истечения срока контракта.

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