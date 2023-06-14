«Спартак» подписал Анселя Галимова. Контракт – на 2 года

Теги Нефтехимик Спартак переходы КХЛ Ансель Галимов Хоккей

Нападающий Ансель Галимов присоединился к «Спартаку».

Хоккеист заключил контракт с московским клубом на 2 года. Он уже выступал за красно-белых в сезоне-2019/20.

В прошлом сезоне Галимов выступал за «Нефтехимик», набрав 29 (15+14) очков в 73 матчах. Форвард покинул клуб из Нижнекамска после истечения срока контракта.

Всего за карьеру Ансель провел 532 матча в рамках КХЛ и набрал 171 (86+85) очко. 

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2 комментария

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HockeyMan
Состав у Спартака подпирается не плохо.
Крайних нападающих уже даже перебор)

Хохлачев, Принс, Голдобин, Порядин, Галимов, Талалуев, Цыплаков, Заседа
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Clever_mind
Спартак набирает игроков для СКА, а не для себя. В дедлайн или даже раньше, Ротэн заберет как минимум Порядина. А если ещё и Голдобин зажжет, то и его
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