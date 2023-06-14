«Спартак» подписал Анселя Галимова. Контракт – на 2 года
Нападающий Ансель Галимов присоединился к «Спартаку».
Хоккеист заключил контракт с московским клубом на 2 года. Он уже выступал за красно-белых в сезоне-2019/20.
В прошлом сезоне Галимов выступал за «Нефтехимик», набрав 29 (15+14) очков в 73 матчах. Форвард покинул клуб из Нижнекамска после истечения срока контракта.
Всего за карьеру Ансель провел 532 матча в рамках КХЛ и набрал 171 (86+85) очко.
Крайних нападающих уже даже перебор)
Хохлачев, Принс, Голдобин, Порядин, Галимов, Талалуев, Цыплаков, Заседа