Якимов о травмах: «Много чего перепробовал – и тибетские практики, и различных костоправов. До шаманов дело не дошло»

Богдан Якимов рассказал, какими методами пытался залечивать травмы.

– Во время Кубка Стэнли форвард «Флориды» Мэттью Ткачак играл со сломанной грудиной. Ему даже одеться помогали партнеры по команде. Как ваши проблемы со здоровьем отражались на быте? В обычной жизни это мешало?

– Когда я был в Питере и переболел коронавирусом, то грыжа в спине настолько передавила нерв, что отдавало в стопу. Вплоть до того, что было трудно ходить.

– Когда людей преследует череда проблем, они нередко обращаются к экстрасенсам, разным бабушкам, идут ставить свечки в церковь. Как было у вас?

– Я верующий человек, так что посещаю церковь регулярно, а не только когда у меня травмы. Это не зависит от моих жизненных обстоятельств и состояния здоровья. А так много чего перепробовал. И тибетские практики, и различных костоправов. До шаманов, если вам это интересно, дело не дошло, – смеясь сказал бывший нападающий « » и .

Якимов о завершении карьеры в 28 лет: «Боль в спине не дала провести хотя бы 1 матч в сезоне. Лечение консервативными методами не помогло, операция оказалась мне противопоказана»