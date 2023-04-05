«Динамо» не предложит Якимову новый контракт. Форвард пропустил сезон из-за травмы (Metaratings)

«Динамо» не предложит новый контракт Богдану Якимову, форвард пропустил сезон из-за травмы

Как сообщает Metaratings, стороны не будут продолжать сотрудничество.

28-летний нападающий полностью пропустил этот сезон из-за травмы нижней части тела, полученной на предсезонке.

перешел в « » из «Сочи» осенью 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Северсталь», «Авангард» и «Нефтехимик».

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.