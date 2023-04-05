«Динамо» не предложит Якимову новый контракт. Форвард пропустил сезон из-за травмы (Metaratings)
«Динамо» не предложит новый контракт Богдану Якимову, форвард пропустил сезон из-за травмы
Как сообщает Metaratings, стороны не будут продолжать сотрудничество.
28-летний нападающий полностью пропустил этот сезон из-за травмы нижней части тела, полученной на предсезонке.
Богдан Якимов перешел в «Динамо» из «Сочи» осенью 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Северсталь», «Авангард» и «Нефтехимик».
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Можно не предлагать Ефремову, Кодоле, Зайцеву, Волкову и еще паре ребят из нижних звеньев, и Кудрявцева бы куда-нибудь обменять или расторгнуть