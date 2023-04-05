«Динамо» не предложит Якимову новый контракт. Форвард пропустил сезон из-за травмы (Metaratings)

Теги возможные переходы травмы КХЛ Динамо Богдан Якимов Хоккей

«Динамо» не предложит новый контракт Богдану Якимову, форвард пропустил сезон из-за травмы

Как сообщает Metaratings, стороны не будут продолжать сотрудничество. 

28-летний нападающий полностью пропустил этот сезон из-за травмы нижней части тела, полученной на предсезонке. 

Богдан Якимов перешел в «Динамо» из «Сочи» осенью 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Северсталь», «Авангард» и «Нефтехимик».

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

2 комментария

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Олег Булин
5 голов за 19 игр в регулярке 2021-2022,это не плохо.Соответственно,если следовать математике,за 68 игр может забить 17 голов.У нас в составе столько почти никто не забивает.Потеря.
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madflava
Это и так понятно было.

Можно не предлагать Ефремову, Кодоле, Зайцеву, Волкову и еще паре ребят из нижних звеньев, и Кудрявцева бы куда-нибудь обменять или расторгнуть
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