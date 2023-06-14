Экс-форвард «Динамо», СКА и «Нефтехимика» Якимов завершил карьеру в 28 лет (Metaratings)

Богдан Якимов завершил карьеру в 28 лет.

Форвард принял это решение из-за состояния здоровья, сообщает Metaratings.ru. Интерес к нему проявлял « ».

В КХЛ Якимов играл за « », « », «Северсталь», , «Сочи» и московское « ». В общей сложности он провел 308 матчей в рамках лиги и набрал 84 (45+39) очка.

На драфте НХЛ 2013 года «Эдмонтон» выбрал нападающего под 83-м номером в 3 раунде. 15 октября 2014 года Якимов провел единственный матч в НХЛ – против «Лосс-Анджелеса» (1:6). Также россиянин выступал за фарм-клубы «Оклахома-Сити Баронс» и «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ.