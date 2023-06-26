Президент КХЛ Морозов о матчах с НХЛ: «Осторожничают. После игры СКА и «Каролины» говорили, что хоккеисты получили травмы и не набрали форму»
Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о возможности матчей с клубами НХЛ.
– Насколько были бы интересны матчи с клубами НХЛ?
– Два года назад велись переговоры о таких встречах. Потом мы остановились – вы понимаете, по каким причинам.
– Расскажете, кто с кем мог сыграть?
– Конкретных договоренностей не было. Мы обсуждали возможные даты проведения, услышали сторону НХЛ.
В августе, когда у нас идет предсезонка, их команды еще не собираются. В сентябре они готовы к играм не в полном объеме. Этот вопрос можно было проработать.
Мы могли поиграть со своим календарем и что-то придумать, если обеим сторонам интересно провести эти матчи.
– Теоретически это решаемый вопрос?
– С нашей стороны – да. Мы не видим преград к матчам с НХЛ.
– А НХЛ была заинтересована в матчах с КХЛ?
– НХЛ осторожничает. После матча в Санкт-Петербурге (СКА – «Каролина») они говорили, что игроки получили травмы, что не набрали форму и показали не тот спортивный результат.
Много нюансов, на которые ссылается НХЛ и оставляет на проработку, – сказал Алексей Морозов.
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