Президент КХЛ Морозов о матчах с НХЛ: «Осторожничают. После игры СКА и «Каролины» говорили, что хоккеисты получили травмы и не набрали форму»

Теги СКА Каролина Алексей Морозов НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о возможности матчей с клубами НХЛ.

– Насколько были бы интересны матчи с клубами НХЛ?

– Два года назад велись переговоры о таких встречах. Потом мы остановились – вы понимаете, по каким причинам.

– Расскажете, кто с кем мог сыграть?

– Конкретных договоренностей не было. Мы обсуждали возможные даты проведения, услышали сторону НХЛ.

В августе, когда у нас идет предсезонка, их команды еще не собираются. В сентябре они готовы к играм не в полном объеме. Этот вопрос можно было проработать.

Мы могли поиграть со своим календарем и что-то придумать, если обеим сторонам интересно провести эти матчи.

– Теоретически это решаемый вопрос?

– С нашей стороны – да. Мы не видим преград к матчам с НХЛ.

– А НХЛ была заинтересована в матчах с КХЛ?

– НХЛ осторожничает. После матча в Санкт-Петербурге (СКА – «Каролина») они говорили, что игроки получили травмы, что не набрали форму и показали не тот спортивный результат.

Много нюансов, на которые ссылается НХЛ и оставляет на проработку, – сказал Алексей Морозов.

1 комментарий

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Хесус НаваС
Не понимал смысл в этих матчах. То что команда Кхл или Нхл обыграет другую вообще ни о чем не говорит(да и Нхл далеко впереди).Потому что разный уровень физического состояния у команд.Уж тогда лучше играть матчи между Кхл и Вхл.
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