Кучеров – 52-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Малкин – 58-й, Капризов – 60-й (NHL.com)

Малкин, Кучеров и Капризов вошли в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ.

В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60 драфта.

Рейтинг приурочен к 60-летию драфта . Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.

На официальном сайте лиги была опубликована первая часть рейтинга (с 51-го по 60-е место).

60. (« », 5-й раунд, 135-й номер, драфт-2015)

59. Тео Флери («Калгари», 8-й раунд, 166-й номер, драфт-1987)

58. (« », 1-й раунд, 2-й номер, драфт-2004)

57. Гленн Андерсон («Эдмонтон», 4-й раунд, 69-й номер, драфт-1979)

56. Джером Игинла («Даллас», 1-й раунд, 11-й номер, драфт-1995)

55. Майк Рихтер («Рейнджерс», 2-й раунд, 28-й номер, драфт-1985)

54. Билли Смит («Лос-Анджелес», 5-й раунд, 59-й номер, драфт-1970)

53. Дэйв Тэйлор («Лос-Анджелес», 15-й раунд, 210-й номер, драфт-1975)

52. Никита Кучеров («Тампа», 2-й раунд, 58-й номер, драфт-2011)

51. Грант Фюр («Эдмонтон», 1-й раунд, 8-й номер, драфт-1981)