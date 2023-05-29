Кучеров – 52-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Малкин – 58-й, Капризов – 60-й (NHL.com)
Малкин, Кучеров и Капризов вошли в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ.
В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60 драфта.
Рейтинг приурочен к 60-летию драфта НХЛ. Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.
На официальном сайте лиги была опубликована первая часть рейтинга (с 51-го по 60-е место).
60. Кирилл Капризов («Миннесота», 5-й раунд, 135-й номер, драфт-2015)
59. Тео Флери («Калгари», 8-й раунд, 166-й номер, драфт-1987)
58. Евгений Малкин («Питтсбург», 1-й раунд, 2-й номер, драфт-2004)
57. Гленн Андерсон («Эдмонтон», 4-й раунд, 69-й номер, драфт-1979)
56. Джером Игинла («Даллас», 1-й раунд, 11-й номер, драфт-1995)
55. Майк Рихтер («Рейнджерс», 2-й раунд, 28-й номер, драфт-1985)
54. Билли Смит («Лос-Анджелес», 5-й раунд, 59-й номер, драфт-1970)
53. Дэйв Тэйлор («Лос-Анджелес», 15-й раунд, 210-й номер, драфт-1975)
52. Никита Кучеров («Тампа», 2-й раунд, 58-й номер, драфт-2011)
51. Грант Фюр («Эдмонтон», 1-й раунд, 8-й номер, драфт-1981)
Статейка назыввается "60 бриллиантов: лучшие выборы на 60 драфтах НХЛ". И сразу же вначале ставится вопрос, какие же критерии выделения таких пиков: то ли это первораундники, которые превзошли свой номер на драфте (или что-то типа такого имели в виду), то ли из средних раундов, ставшие лидерами своей команды, то ли позднераундовые самородки, выросшие в звезду. И каждый из авторов сам решал эту проблему.
)))В общем ничего нового: рамки пошире, чтоб хайпа и обсуждений побольше.
Хочется уже полный список увидеть, чтоб аргументированно побомбить по поводу Кучерова и Малкина)))