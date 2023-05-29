Кучеров – 52-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Малкин – 58-й, Капризов – 60-й (NHL.com)

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Малкин, Кучеров и Капризов вошли в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ.

В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60 драфта.

Рейтинг приурочен к 60-летию драфта НХЛ. Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.

На официальном сайте лиги была опубликована первая часть рейтинга (с 51-го по 60-е место). 

60. Кирилл КапризовМиннесота», 5-й раунд, 135-й номер, драфт-2015)

59. Тео Флери («Калгари», 8-й раунд, 166-й номер, драфт-1987)

58. Евгений МалкинПиттсбург», 1-й раунд, 2-й номер, драфт-2004)

57. Гленн Андерсон («Эдмонтон», 4-й раунд, 69-й номер, драфт-1979)

56. Джером Игинла («Даллас», 1-й раунд, 11-й номер, драфт-1995)

55. Майк Рихтер («Рейнджерс», 2-й раунд, 28-й номер, драфт-1985)

54. Билли Смит («Лос-Анджелес», 5-й раунд, 59-й номер, драфт-1970)

53. Дэйв Тэйлор («Лос-Анджелес», 15-й раунд, 210-й номер, драфт-1975)

52. Никита Кучеров («Тампа», 2-й раунд, 58-й номер, драфт-2011)

51. Грант Фюр («Эдмонтон», 1-й раунд, 8-й номер, драфт-1981)

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16 комментариев

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Latenight Radio
Странный список. Понятно, если бы выделили звезд из поздних раундов - вроде Кучерова или Капризова.. А Малкин тут причем - 2 пик, сразу было ясно, что из него вырастет суперигрок. На первом месте Лемье будет или Макдэвид?
+18
-1
+17
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e1ther - e1ther
И по каким критериям это оценивалось?)то есть Малкин, второй номер драфта, трехкратный обладатель КС,имеющий АртРосс,неожиданно всего 50 какой-то?)че там по Стамескину?)
+8
-3
+5
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Einfach Safari
Ответ 87mores
А че это Игинла выше Малкина?
во-первых, он канадец, а во-вторых, афроканадец)
+5
-1
+4
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ruslanych
Куда не глянь, вечно Малкина принижают, видимо сказывается, что в команде с Сидом играет. Между прочим, топовый Евген в 2012 году был на каком-то космическом уровне игрок. Тому же Игинле до Малкина как до Китая.
+6
-4
+2
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Maxim Shumov
Ну да, Малкин, выбранный вторым, со своими чашками, Арт Россами, Хартом, Смайтом и Линсдеем опять не вошел в топ-50 очередного рейтинга)) Если бы вместо списка 100 лучших игроков НХЛ сделали бы топ-1000, хоть туда бы его включили?)
+2
0
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e1ther - e1ther
Ответ Latenight Radio
Странный список. Понятно, если бы выделили звезд из поздних раундов - вроде Кучерова или Капризова.. А Малкин тут причем - 2 пик, сразу было ясно, что из него вырастет суперигрок. На первом месте Лемье будет или Макдэвид?
я не удивлюсь,если и Усатого ,куда нибудь в десятку засунут)
+4
-2
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Зомби-дитя
Малкина в 2004 году под 2 номером взял бы даже дурак со справкой. Даже несмотря на непонятный статус с металлургом и службой в армии. Более того, в трети моков перед драфтом Малкин был под первым номером выше Овечкина.
+1
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Albert Muratshin
Ответ Einfach Safari
во-первых, он канадец, а во-вторых, афроканадец)
Индейцо канадец, или как там правильно
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Bashibuzuck
Все трое отличные игроки, так что ничего удивительного
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87mores
А че это Игинла выше Малкина?
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йозе марино
у нхл на каждую ситуацию есть какой нибудь рейтинг список или топ))
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Дмитрий Травницкий
Малкина вообще не ценят. Если немец не уйдёт из нефти то его тоже ждёт забвение. По каким критериям составляли этот рейтинг? Что сделал Рихтер ( при всём к нему уважении) чтобы быть выше Малкина? А Тейлор, Игинла, Андерсон? Если они Тикканена впихнут в этот рейтинг, то их надо лечить.
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curdboy
Можно было бы и поподробнее инфы из этой статьи добавить, чтобы было понятно, что эти 13 авторов имели в виду))
Статейка назыввается "60 бриллиантов: лучшие выборы на 60 драфтах НХЛ". И сразу же вначале ставится вопрос, какие же критерии выделения таких пиков: то ли это первораундники, которые превзошли свой номер на драфте (или что-то типа такого имели в виду), то ли из средних раундов, ставшие лидерами своей команды, то ли позднераундовые самородки, выросшие в звезду. И каждый из авторов сам решал эту проблему.

)))В общем ничего нового: рамки пошире, чтоб хайпа и обсуждений побольше.
Хочется уже полный список увидеть, чтоб аргументированно побомбить по поводу Кучерова и Малкина)))
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осетов - пилот болида смерти
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ruslanych
Куда не глянь, вечно Малкина принижают, видимо сказывается, что в команде с Сидом играет. Между прочим, топовый Евген в 2012 году был на каком-то космическом уровне игрок. Тому же Игинле до Малкина как до Китая.
Один сезон в жизни? Да, "великое" достижение
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kaimussen
Ответ Maxim Shumov
Ну да, Малкин, выбранный вторым, со своими чашками, Арт Россами, Хартом, Смайтом и Линсдеем опять не вошел в топ-50 очередного рейтинга)) Если бы вместо списка 100 лучших игроков НХЛ сделали бы топ-1000, хоть туда бы его включили?)
Ага, в honorable mentions)
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