Директор «Нефтехимика» о Лещенко: «Салават Юлаев» предложил ему на 15% больше, чем мы»

Директор «Нефтехимика» высказался о переходе Вячеслава Лещенко в «Салават Юлаев».

«В случае с Лещенко мы предлагали существенное повышение условий, однако « » предложил хоккеисту на 15% больше, чем предлагали по новому контракту мы», – сказал Игорь Викторович Ларионов.

В минувшем сезоне занял второе место в списке лучших бомбардиров « », набрав 34 (16+18) очка в 63 матчах.