Директор «Нефтехимика» о Лещенко: «Салават Юлаев» предложил ему на 15% больше, чем мы»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Вячеслав Лещенко деньги Хоккей

Директор «Нефтехимика» высказался о переходе Вячеслава Лещенко в «Салават Юлаев».

«В случае с Лещенко мы предлагали существенное повышение условий, однако «Салават Юлаев» предложил хоккеисту на 15% больше, чем предлагали по новому контракту мы», – сказал Игорь Викторович Ларионов.

В минувшем сезоне Лещенко занял второе место в списке лучших бомбардиров «Нефтехимика», набрав 34 (16+18) очка в 63 матчах.

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